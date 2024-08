La unitat Social i Sanitària de l’hospital augmenta el 26% les persones ateses

La Unitat de Treball Social Sanitari (UTS) de l’Hospital de Berga ha atès 477 persones en els seus diferents serveis d’atenció entre el gener i el juliol d’aquest any, una xifra que, una xifra que suposa un augment del 26% pel que fa a les atencions mensuals respecte a l’any passat.

El nombre d’atencions de la Unitat de Treball Social Sanitària de l’hospital va ser l’any passat de 647, és a dir amb una mitjana de 54 persones al mes. Amb la tendència d’aquest any, la mitjana s’ha elevat a 68 persones ateses al mes, és a dir amb un augment de 14 persones cada mes, el 25,9%. En cas de seguir aquesta trajectòria, el centre mèdic tancarà l’any amb una xifra de més de 815 persones ateses. Des de l’hospital han remarcat que la tendència a l’alça ja acumula més d’un exercici:647 pacients atesos durant tot l’any 2023 i 773 l’any 2022.

Pel que fa a la tipologia de servei, d’aquestes 477 persones ateses, quatre van ser a Consultes Externes, 279 dins l’àrea d’Hospitalització; dotze a l’Hospital de Dia Psicogeriàtric; i 64 a Urgències, segons han explicat des del mateix hospital. La resta d’usuaris atesos han estat en serveis o programes específics de l’hospital, o en el cas d’Interconsultes Extrahospitalàries, als serveis d’Atenció Primària tant social com sanitària, o d’altres hospitals.

L’objectiu de la Unitat de Treball Social, formada per tres professionals, és «promoure el desenvolupament de les capacitats de la persona de forma que li permeti resoldre els problemes socials, individuals o col·lectius; vetllar pels drets i deures de la persona atesa i la seva família en el marc legal actual; i facilitar informació, assessorament, orientació i derivació a altres recursos adequats a les seves necessitats, com ajudes tècniques, servei d’ajuda a domicili amb treballadores familiars, centres de dia, residències o teleassistència», segons han explicat des del centre mèdic. Les treballadores socials formen part dels equips assistencials i participen en les sessions clíniques on es valoren els pacients i es decideix el millor abordatge tant en l’àmbit mèdic com social.

Els principals àmbits d’actuació de l’UTS són l’àmbit ambulatori, el d’hospitalització, el sociosanitari i urgències. «Cada treballadora social té assignat uns serveis, de manera que cada usuari i les seves famílies tenen una professional referent durant la seva estada a l’Hospital de Berga. Si l’usuari passa per diferents serveis dins del mateix ingrés, a l’hospitalització d’aguts i ingrés sociosanitari, és la mateixa treballadora social qui els atén. Així s’aconsegueix una continuïtat i establir una relació de confiança amb el pacient i la seva família», tal com han detallat des de l’hospital.

Recentment, també s’ha incorporat la figura d’una professional referent al Servei d’Urgències, per identificar i gestionar les necessitats socials des del primer moment en què es contacta amb el sistema sanitari. Això permet agilitar i fer més eficient l’atenció. Així, de gener a juliol del 2024 la treballadora social ha atès un total de 64 de persones al Servei d’Urgències, de les quals 5 van quedar ingressades per un motiu mèdic, i 57 van ser donades d’alta. D’aquest total, destaca que 23 atencions van ser derivades per violència domèstica i 5 dels casos van ser per maltractament infantil. n