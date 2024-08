Concurs de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug: 60 anys, quatre pastores

Castellar de n’Hug viu aquest diumenge una 60a edició del Concurs de Gossos d’Atura que l’Ajuntament vol consolidar com a mínim com un cap de setmana dedicat a la feina tradicional de gestió dels ramats.

Després que en l’actual edició de la festa s’hagi optat per un format de setmana sencera d’activitats en motiu del 60è aniversari, el consistori té la intenció de continuar a partir de l’any que ve amb el format extens del concurs. Això implica la celebració com a complement de, si més no, la Fireta de la Llana que es fa dissabte, i la Jornada Musical que es fa divendres amb temàtiques de pastors. L’alcalde de Castellar de n’Hug, Salvador Juncà, ha valorat molt positivament l’evolució dels actes d’aquesta edició especial, amb activitats des de dilluns amb la Ruta de les Cosidores. Juncà ha apuntat que tota la setmana el poble és plena de visitants i l’ambientació al voltant del concurs complementa la temporada turística.

En aquesta edició, al concurs, que començarà a les onze del matí, hi participaran quinze pastors vinguts d’arreu del Pirineu i Catalunya. Com a novetat, entre els concursants hi haurà quatre pastores, una xifra que suposa el doble de les dues que hi havia habitualment, segons ha apuntat el mateix Juncà.

El concurs de gossos d’atura de Castellar espera reunir com és habitual segons les xifres del consistori unes 3.000 persones, fent de la jornada la de més visitants de l’any al poble. En aquest sentit, l’alcalde ha apuntat que es nota un major ambient que en altres ocasions i que ha rebut molts avisos de gent que hi vol assistir.

La festa l’organitza el consistori amb un equip d’una desena de persones que s’encarreguen de la gestió dels pastors, el ramat, els gossos i la delimitació del recinte, entre altres tasques. Per l’organització, l’Ajuntament hi destina una partida d’uns 15.000 euros que aporten tant el consistori com la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal. En aquesta edició, Juncà espera la presència de diputats i del president del Consell, Ramon Caballé.

El concurs de Castellar és la penúltima prova del campionat dissenyat per la junta de la Federació Catalana de Gossos d’atura, el qual ha disputat fins ara competicions a Osseja, Canilla d’Andorra, Prades i Llavorsí. L’última prova se celebrarà a Ribes de Freser el dia u de setembre. En el concurs, a més de la prova d’habilitat, l’organització entrega dos premis més, que són, el premi al gos d’atura de característiques racials més pures, i el trofeu al pastor més endiumenjat.