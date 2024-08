Borredà reclama a la Generalitat la fibra òptica per la Riera de Merlès: "Sense cobertura no hi ha clients"

«Els clients arriben per estar uns dies al càmping, però al segon ja marxen perquè no poden ni trucar. No poden connectar-se i parlar amb la feina o la família. No tenim cap tipus de cobertura i les empreses ens diuen que no ens poden fer arribar la fibra ni pagant».

Aquest és l’escenari amb què es troba cada dia aquest mes de punta turística d’agost la Maria Planas del Càmping Riera de Merlès. Amb la resta d’establiments turístics i l’Ajuntament han demanat a la Generalitat que resolgui el problema ja enquistat de manca de cobertura a la zona de Merlès i, si cal, que hi faci arribar la xarxa de fibra òptica. Els problemes de cobertura afecten tant el servei de telefonia, com la connexió a internet i els pagaments a través dels datàfons de les entitats bancàries, que funcionen a través de línia telefònica. L’alcalde de Borredà, Jesús Solanelles, ha lamentat que «vam fer una petició a la Generalitat aquest mes, però encara no en tenim resposta. Aquesta setmana que ve hi tornarem a contactar perquè tenim bastants problemes principalment a la Riera de Merlès. Hem estat molts dies amb incidències i fins que no tinguem una connexió fiable no resoldrem el problema».

El municipi compta amb el repetidor de Puigdon, que periòdicament pateix talls de cobertura, i l’antena de la Figuerassa. La millora del senyal d’aquestes antenes és també un repte que s’arrossega des de fa anys. Les antenes, però, no donen cobertura a l’entorn natural de Merlès, que hi queda a l’obra, segons ha remarcat Solanelles. L’alcalde ha denunciat que «molts dies la cobertura de telèfon falla i la d’internet encara més; aquesta està pitjor i això avui en dia afecta molt els serveis turístics». Amb aquest escenari, l’Ajuntament de Borredà demanarà al nou govern que allargui la xarxa de fibra òptica des de Sant Cristòfol fins al Cobert de Puigcercós, en un tram d’uns setze quilòmetres. En aquesta zona hi ha dos càmpings, un restaurant i set cases rurals.

Un telèfon sense cobertura al Càmping Riera de Merles / ARXIU PARTICULAR

«Els clients ens marxen»

Des del càmping Riera de Merlès, Maria Planas, ha denunciat que «la connexió amb telefonia mòbil és zero, i la connexió amb dades, també zero. Això ha estat així de tota la vida. Fa trenta-quatre anys que tenim el càmping i no hem tingut mai cobertura. La gent se’ns queixa molt. Tan sols car mirar els comentaris que posen a internet per veure-ho. Aquest és el problema més gran que tenim ara mateix». n