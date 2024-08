Bolca un turisme a la carretera B-400, en direcció a Gósol

Un turisme s'ha accidentat aquesta tarda a la carretera B-400, en direcció a Gósol, al terme municipal de Saldes. Segons han detallat fonts de Bombers de la Generalitat, el vehicle hauria bolcat al punt quilomètric 207 de la via sense deixar cap ferit. L'avís de la incidència ha estat rebut a les 18.32 h.

Una dotació de Bombers s'ha desplaçat al lloc dels fets i han assistit als ocupants del vehicle i han assegurat que l'incident no provoqui cap perill per a altres usuaris de la via.