Experts denuncien la massificació del Pedraforca amb excursionistes poc formats

El Pedraforca és una de les muntanyes en la que els cossos de seguretat han de fer més rescats i salvaments de Catalunya. Davant d'aquesta realitat, muntanyencs experts denuncienque cada cop hi ha més presència d'excursionistes inexperts al cim. L'ascens d'aquesta muntanya comporta riscos i, de fet, en els darrers quatre mesos, s'han hagut de lamentar dos accidents mortals d'excursionistes mentre pujaven el pic, un d'ells va tenir lloc el primer de maig i l'altre el 13 d'agost, fa poc més d'una setmana. Els alpinistes coincideixen a dir que ascendir el Pedraforca no és una fita senzilla, de la mateixa manera que pot suposar situacions serioses de perill, com desviar-se de les vies establertes, no planificar la ruta o topar-se amb condicions climatològiques adverses.

«És una muntanya clàssica, amable i, geogràficament, molt accessible, però també és complicada i pot arribar a ser perillosa», sentencia l'experimentat alpinista, ja retirat, Jordi Camprubí. De fet, des de l'agost de l'any passat, a la comarca del Berguedà s'han realitzat gairebé 70 salvaments al medi natural, segons dades del Departament d'Interior de la Generalitat, bona part dels quals s'han produït en aquest massís. Entre aquests casos, la majoria eren rescats de muntanya d'excursionistes ferits, o bé perduts o desorientats.

L'ascens al Pedraforca, com apunta Camprubí, es pot fer a través d'unes tres rutes d'excursionisme clàssic que, en termes generals, són senzilles, encara que presenten tams més complicats, com la del Coll del Verdet. D'altra banda, també s'hi pot ascendir per la seva cara nord i sud, en què hi ha fins a 150 i 40 rutes d'escalada, respectivament, les quals requereixen un «nivell d'expertesa i preparació tècnica més alts».

L'excursionista i escalador igualadí, Francesc Bòria, encara que considera que «els accidents poden passar tant a persones experimentades com també a inexperts», afegeix que «hi ha molts usuaris que volen pujar el Pedraforca perquè últimament s'ha posat de moda i no van preparats». En totes les ocasions que ha ascendit el massís s'ha trobat amb excursionistes duent a terme accions imprudents, «moltes d'elles, segurament, causades pel desconeixement». Des de persones que no utilitzaven i asseguraven adequadament el material d'escalada, d'altres que iniciaven les seves rutes cap al migdia, quan «es recomana fer-ho a primera hora del matí per raons de seguretat», o els que «tot i veure que s'acosta una tempesta no giren cua».

Situacions perilloses

Per Bòria, una de les principals complexitats que presenta la muntanya del Berguedà és que «és molt senzill despistar-se i canviar-se de via» mentre s'ascendeix escalant, un risc que pot desembocar en situacions realment perilloses. «Hi ha vies molt antigues, de fa 35 anys, i en aquella època se solien posar poques mostres a la muntanya», assegura. Aquests desviaments poden provocar que els usuaris acabin en indrets de difícil accés i, fins i tot, on poden quedar atrapats. Per aquesta raó, sempre es recomana «estudiar-se la ruta de forma exhaustiva prèviament».

Com apunta el Dr. Íñigo Soteras, responsable de l'Àrea de Salut de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), els trams de la muntanya que poden arribar a ser més perillosos són aquells que «et donen opció a perdre't». N'és un exemple el pas del Verdet, on el doctor alerta que, en cas de desviar-se de la ruta, es pot arribar a indrets amb «alts i pronunciats pendents». De la mateixa manera, en zones més transitades i de fàcil accés també hi solen haver accidents, encara que «aquests solen ser més banals».

«És fàcil culpabilitzar i buscar un únic motiu que desencadeni els incidents, però si analitzem els accidents com en l'àmbit de la medicina, sempre ens trobem que són moltes les causes que provoquen un accident, sigui lleu o mortal», detalla el Dr. Soteras. Tot i això, el doctor considera que un dels factors que provoquen més situacions de perill són la «manca de planificació de les rutes» i «d'informar-se dels perills que poden comportar».

Possibles solucions

El responsable de l'Àrea de Salut de la FEDME assegura que convindria regular els accessos a entorns naturals i de muntanya com el Pedraforca, com ara obligant que els usuaris hagin de sol·licitar permisos «perquè hi ha moltes persones que volen gaudir d'aquestes activitats, però no tots ho podem fer alhora». De la mateixa manera, considera que seria convenient «intentar conscienciar més als practicants sobre els riscos als quals s'enfronten i com minimitzar-los».

Per contra, els altres dos excursionistes entrevistats per Regió7, Bòria i Camprubí, creuen que aquesta informació ja està a l'abast de tothom i que es pot trobar en cartells a la base de la muntanya, on s'inicien les rutes d'ascens, com també per Internet, dos espais que, «estan a l'abast de tothom». A més, coincideixen en creure que una mesura dissuasiva cap a excursionistes que no tenen experiència o reprodueixen actituds inconscients seria «cobrar-los els alts costos dels rescats de muntanya».

Tot i això, l'escalador Francesc Bòria admet que darrerament hi ha hagut una tendència creixent d'usuaris que contracten guies per ascendir el Pedraforca. «Ho trobo fantàstic, fa 15 o 20 anys això seria impensable», manifesta. L'excursionista afegeix que, encara que els casos més sonats siguin de persones que «malauradament pateixen incidents», hi ha una gran part d'aquest col·lectiu que «van amb molta seguretat i es formen prèviament de les rutes que faran». De fet, per a totes aquelles persones que estiguin interessades a endinsar-se en aquest món, Bòria els recomana que s'apuntin a clubs de muntanya, tal com va fer ell als seus inicis. Usn espais on, de la mà d'experts, podran aprendre com gaudir del muntanyisme amb més seguretat.

