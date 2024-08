Llar d'avis de Puig-reig: un bar com els de tota la vida

L’Ajuntament de Puig-reig vol reimpulsar el bar del casal d’avis com un espai que doni suport a la dinamització del centre i aposti per una alimentació saludable. Actualment la Llar d’Avis viu un moment d’esplendor amb un dinamitzador que ha renovat les activitats i l’ambient fins a assolir 300 socis i el consistori vol que l’establiment de restauració acompanyi aquesta dinàmica sent el cor de l’equipament.

Dinamització i alimentacio saludable, aquestes són alguns de les principals clàusules que ha inclòs en el nou contracte de concessió de l’establiment, per la qual n’ha obert un concurs públic. Es dona la circumstància que l’Ajuntament ja va obrir una licitació l’any passat però va quedar deserta. Posteriorment va agafar el negoci una persona de manera interina però ara les dues parts de mutu acord han tornat a deixar lliure el servei del bar. Així, l’Ajuntament ha tret a licitació el contracte d’explotació del bar de la Llar d’avis i la realització de serveis de consergeria i neteja de l’edifici del centre. El valor estimat del contracte ascendeix a 248.672 euros amb una previsió temporal de quatre anys de contracte amb dos més prorrogables. El termini per presentar ofertes finalitza el dia 30 d’agost, la setmana que ve.

L’equip de govern municipal no vol per a aquest espai de restauració de referència per la gent gran del poble un simple servei de bar. Al contrari, vol que els seus nous gestors s’impliquin en l’atenció als avis. Així, les bases del concurs per la licitació especifiquen que «la voluntat de l’Ajuntament és oferir un servei de bar en que es promocionin els hàbits de vida saludables, amb productes de qualitat, proximitat i respectuosos amb el medi ambient, així com tenir un servei amb la finalitat de dotar un espai a la gent gran pel lleure i el desenvolupament d’activitats per aquest col·lectiu». El contracte, que te per objecte concret «l’explotació del bar de la Llar d’avis i la realització de serveis de consergeria i neteja de l’edifici de la Llar d’avis», estipula pel que fa als horaris i dies d’obertura un rang que faciliti l’ús de l’equipament públic per part dels avis. Així, el bar haurà d’estar obert al públic i als usuaris ininterrompudament durant el termini de duració del contracte, que es computarà partir del més següent la data de la signatura del contracte. No obstant podrà gaudir d’un dia de descans setmanal, quizne dies naturals de vacances i també els dia 25 de desembre i u de gener. El dia de descans setmanal i els 15 dies de vacances, així com l’horari del servei de bar es consensuaran entre l’adjudicatari, la Junta de la Llar d’Avís i el representant de l’Ajuntament. Igualment, el servei haurà de prestar-se ininterrompudament durant tot el termini del contracte, llevat d’autorització de l’Ajuntament per cessar temporalment la prestació durant el termini que es fixi. Pel que fa a la relació amb els usuaris, el nou gestor del bar haurà d’efectuar les funcions pròpies de consergeria de la Llar d’avis entre les que hi figura la recepció de la documentació i inscripcions a les diferents activitats que porti a terme la Llar com ara la reserva de les sales.

«Ha de ser el cor del casal; que motivi els avis a dinar-hi»

L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, ha apuntat que «evidentment el bar de la Llar d’Avis el que ha de fer és dinamitzar l’espai, fer les funcions de consergeria i tenir uns preus que siguin favorables pel col·lectiu de la gent gran. Alhora, ha d’oferir uns menús saludables i, també, a uns preus que siguin atractius pels avis». Amb aquesta filosofia el consistori vol que el bar sigui el cor de la Llar d’Avis i es converteixi en un punt de reunió atractiu pels centenars d’usuaris que té avui. En aquest sentit, l’alcaldessa ha argumentat que «el bar de la Llar ha de servir un menjar a un preu que pugui resultar atractiu en un moment donat a un avi que viu sol i que després de fer una activitat decideixi quedar-se a la llar a dinar. Alhora, també ha de ser el centre dinàmic que els sigui atractiu per anar-hi a fer un cafè o parlar una estona». En aquest sentit, la Llar d’Avis ja acull actualment moltes activitats i és pol d’atracció per als veïns de la tercera edat de la població, de manera que el nou contracte de licitació del servei ha de permetre estendre aquesta dinàmica organitzativa al local de restauració. En aquest sentit, l’alcaldessa ha remarcat que «ha de ser el centre de socialització per a moltes persones que viuen soles». n