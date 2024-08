Castellar de n'Hug celebra el Concurs de Gossos d'Atura amb rècord de pastores: "Hauria de ser la normalitat"

El tradicional Concurs de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug s'ha celebrat aquest diumenge davant de més de 3.000 assistents. Aquesta ha estat una edició marcada per la xifra rècord de pastores participants, tres d'un total de catorze concursants vinguts de diferents punts de Catalunya i de fora. "Ho reivindiquem, però hauria de ser la normalitat", assenyala una de les pastores participants, Mireia Colonques, que s'ha estrenat en aquest concurs. Els pastors han competit al llarg de tot el matí mostrant les seves habilitats en l'ofici. "Hi ha molt nivell", admetia Miquel Adrover de Mallorca, un pastor que fa vint anys que hi participa. Enguany és una edició molt especial, la 60a. Per celebrar-ho, s'han fet actes durant tota la setmana.

Alguns dels pastors i pastores del concurs. / Lourdes Casademont