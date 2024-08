Històries d'excursionistes en una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya

«He gaudit pujant al cim, ho recomanaré a la meva amiga»

La Laia té 16 anys, l’Oriol 14, i ahir van viure el seu bateig al Pedraforca. Acompanyats del pare, el Quim Monserdà, amb experiència a la muntanya berguedana, van gaudir d’una nova aventura que sumaran al catàleg d’experiències a la natura que, tot i la seva joventut, ja comencen a acumular.

«Hem fet nit a la furgoneta», indica en Quim assenyalant l’interior del vehicle que tenien ben estacionat al costat de les escales que baixen al mirador de Gresolet. «Ho he gaudit molt, segur que ho recomanaré a una amiga que també fa muntanya», explica la Laia, abillada amb una samarreta de la Trail Guilleries. El d’ahir va ser el primer contacte amb el Pedraforca, però atresora altres ascensions com el Puigmal i el Bastiments i la travessa dels Carros de Foc. «Hem trepitjat molt el Pirineu oriental», afegeix el pare.

La família, que és de La Garriga, va fer tota la volta pujant pel Verdet en menys de cinc hores, 4.52 h concretament, segons el dispositiu que controla el temps. «Jo vaig venir fa vint o vint-i-cinc anys i ho he tornat a passar molt bé», afirma el Quim, que havia avisat els fills què es trobarien. «Està ben indicat i, tot i que la dificultat és alta, està molt ben equipat», reconeix: «el camí que han arreglat per baixar per la tartera, ara que ja no hi ha pedres, està ben treballat, amb graons i tot».

A parer seu, però, en el futur caldrà continuar adequant la ruta perquè «hi ha molta pedra rodona gastada» que dificulta la marxa. «He vist que en un punt hi ha una corda que abans no hi era», una mesura que, comenta el Quim, segurament caldrà ampliar per fer que el trajecte sigui més segur. «La majoria de la gent que hem vist, estava ben preparada», conclou.

El Quim Monserdà, amb els seus fills, Laia i Oriol, de La Garriga / MIREIA ARSO

«Sí, ens hi posem una mica tard, però en cinc hores ja serem a baix»

El Mariano Dhers, la Felicitas Gallegos, la Rosario Semenzato i el Teófilo Moreno es van posar la motxilla a l’esquena i van emprendre el camí cap al cim del Pedraforca a una hora que les recomanacions acostumen a desaconsellar. «Sí, potser és una mica tard, però en cinc hores ja tornarem a ser a baix», replica el Mariano. Són argentins i integren un grup d’una dotzena de turistes que s’hostatgen en un càmping .

«Ja els he avisat què es trobaran», anota Dhers, mentre els seus companys d’aventura se’l miren amb ganes de trobar-se davant dels reptes que promet el Pedraforca. «Hi ha desnivell, però ho farem», afegeix. Mentre molts tornaven al cotxe, ells encetaven la ruta.

Un grup d'excursionistes argentins inicien la ruta cap al refugi Lluís Estasen / MIREIA ARSO

«Hem començat a pujar a les 8 del matí i no hem trobat gaire gent»

Se’ls veien satisfets, amb el rostre reflectint l’esforç esmerçat per pujar als 2.506 metres del pollegó superior. Per al Manel Villegas, que lluïa una samarreta de la mitja marató de Barcelona, no era el primer cop però per al Pau Alarcón sí. «Hem sortit de casa, a Corbera de Llobregat, a les sis del matí, a les 8 hem començat a pujar i hem anat bé, sense aglomeracions, pujant a bon ritme», explica Villegas, afegint que «a més, ens ho hem trobat tot molt net, sense brossa».

L’experiència prèvia del Manel -amb el d’ahir, tres cops al cim en un any- era un bon antídot contra les sorpreses inesperades en una muntanya que requereix alguna cosa més que caminar. Oimés després de donar un cop d’ull a les previsions metereològiques i constatar que «es preveuen pluges a la tarda». En tres hores i vint minuts, com reflectia la informació recollida al rellotge digital, van completar el recorregut amb inici i final al refugi i ascens pel Verdet i descens per la tartera, avui en dia ja gairebé inexistent, desgastada.

«Llàstima de no haver vist isards», lamentava Alarcón. «És més fàcil avistar-los al juny, quan encara hi ha plaques de gel», afegia. Per la resta, tot i ser agost, ambdós coincidien en que «s’ha pogut pujar molt bé», sense les temudes aglomeracions que s’han viralitzat els darrers estius amb cues d’excursionistes per accedir tots al mateix punt en altres muntanyes del país.

A dalt del cim, indica Villegas, «potser érem una vintena de persones». Suficient per prendre una fotografia que ha quedat immortalitzada al telèfon i començar el descens a buscar el cotxe, darrer pas abans de culminar la jornada fent un glop a la concorreguda plaça de Saldes.

Manel Villegas i Pau Alarcón, de Corbera de Llobregat / MIREIA ARSO

«Ens pensàvem que faríem cua grimpant, però hem anat bé»

«Em pensava que hi hauria més gent», confessa el Santi Oms, de Taradell, que va portar el seu fill Gil a fer el primer ascens al Pedraforca: «fins i tot m’imaginava fent cua a la grimpada, però no ens hem trobat res d’això».

En la seva àmplia experiència a la muntanya, el Santi recorda haver vist gent pujant al cim per la tartera. «Uns drames ...», exclama. Ahir, congratulat perquè van poder pujar amb tranquil·litat, reconeixia que «per posar un exemple, igual vas al Matagalls i fas cua des de baix». Tot i que «la majoria va ben preparada, perquè el camí és dret i cal un cert nivell», pare i fill reien recordant una caminant que portava mitja hora i preguntava si ja eren a la meitat del recorregut».