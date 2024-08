Les entitats culturals de Gironella s'uneixen per sumar esforços

Gironella te un nou cor social i cultural que batega amb la força de totes les entitats locals juntes. És la plataforma Tres Pinyes, un ens que des d’aquest estiu reuneix les associacions del poble amb l’objectiu de potenciar-ne les activitats i optimitzar els esforços en l’obtenció d’ajudes i eines per a les respectives accions culturals.

L’Agrupació Cultural Tres Pinyes Gironella fixa els seus principis fundacionals i afirma que neix «amb la voluntat d’unir esforços i preservar les tradicions. La unió és fruit de voler potenciar la cultura popular, preservar-la i divulgar-la. Estem compromesos amb la preservació i promoció de la cultura tradicional catalana. Fundada per un grup d’entusiastes de la cultura popular, la nostra entitat ha crescut fins a incloure diverses seccions dedicades a la difusió i pràctica de tradicions com els Gegants i Grallers, el Pubillatge, les danses tradicionals com l’Almorratxa i els Cascavells, l’Esbart Sant Jordi i el Lleó de Gironella. Treballem per mantenir vives aquestes tradicions i per implicar els vilatans en la seva participació». Des de l’entitat apunten que «aquests objectius ajuden a enriquir la vida comunitària, fomentar el diàleg cultural i assegurar que el patrimoni cultural es mantingui viu per a les futures generacions»,

El regidor de Cultura, Lluís Vall, ha explicat que «com que, d’una banda, a Gironella tenim moltes entitats i moltes també treballant molt modestament, de manera silenciosa amb una tasca de formiga i, de l’altra, moltes vegades també aquestes entitats tenen problemes logístics i per adreçar-se a les administracions, el que hem fet és agrupar totes entitats que treballen en la cultura popular sota una mateixa associació». El representant de l’Ajuntament ha remarcat que aquesta idea no és nova: «en altres municipis de Catalunya ja s’ha fet, recordo ara l’entitat Mestres del gai Saber de Mataró, la Sal i ou de Salou i una altra a Sant Boi de Llobregat. Es tracta d’agrupacions que, si be no son molt habituals perquè presenten algunes complexitats de gestionar, però permeten fer força entre elles i treballar conjuntament. D’aquesta manera es possibilita que sorgeixin també projectes compartits. D’altra banda, la nova agrupació també serveix per potenciar cada una de les activitats de les entitats que la formen». El regidor ha apuntat que en paral·lel, la creació de l’agrupació Tres Pinyes afavoreix la identificació de les associacions i els seus membres amb el municipi. En l’àmbit de la gestió interna, la creació de l’agrupació ha d’ajudar les directives de cada entitat, que com és habitual arreu del país acostumen a estar formades sempre pel mateix grup reduït de persones, a trobar i aprofitar les subvencions que ofereixen les diverses administracions. Vall ha argumentat que «el cert és que moltes vegades les entitats no coneixen les ajudes a les quals tenen accés; en les primeres setmanes de funcionament de Tres Pinyes, en canvi, ja estan adoptant una manera molt més professionalitzada de treballar, per molt que encara ho facin sempre des del voluntariat.

Actualment l’agrupació mou un centenar de persones de les entitats i compta amb una cinquantena d’associats que no formen part de la cultura popular, «de manera q avui estem movent unes 150 persones del poble», segons ha apuntat Vall. Amb aquest potencial social, la plataforma veu possible en un futur pròxim aconseguir contractar una persona que ajudi des de la professionalitat totes les entitats.

L’agrupació s’ha format amb sis seccions que donen cabuda de moment a les comparses i manifestacions culturals del poble. Entre les seves accions, contempla: «defensar la importància de la cultura en els vilatans i influir en les polítiques públiques per obtenir suport i recursos per al desenvolupament cultural; difondre i promoure la cultura local de Gironella i també la nacional; preservar i protegir el patrimoni cultural; oferir activitats, xerrades i tallers educatius formatius per incrementar el coneixement cultural; implicar els vilatans en activitats culturals, fomentant així la participació i la cohesió social; o facilitar l’intercanvi cultural entre diferents comunitats, tant a nivell local com internacional, per promoure la diversitat i la comprensió intercultural».