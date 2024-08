El turisme estranger desapareix del Pedraforca a l'estiu

Pocs plaers s’equiparen al moment de treure’t les botes i calçar-te les xancletes tornant de fer cim i arribant al cotxe quatre o cinc hores després d’haver-lo aparcat. El glop d’aigua a mitja pujada, la selfie al capdamunt, la visita al bar del poble, ... res, però, com l’instant precís de descalçar-se, tirar els mitjons al fons del maleter i somriure d’orella a orella amb la satisfacció de la feina feta. El Pedraforca és un imant per als excursionistes però la fal·lera dels primers dies de la pandèmia, quan més urgia sortir a respirar l’aire net de la natura, ha perdut pistonada i un dissabte qualsevol d’agost la postal muntanyosa més icònica del país suporta una càrrega de visitants tranquil·la i assumible. «Sempre et trobes el que va amb sabates de ciutat, però la gent ve preparada», explica Pau Montserrat rere el taulell del punt d’informació del mirador de Gresolet.

No es pot negar que el Pedraforca impressiona. Vist amb una certa perspectiva, sembla mentida que es pugui descendir del cim per aquest llom de blanc desgastat que enlluerna un pendent de vertigen. «Avui érem vint-i-cinc al cim, els he comptat», indica el Santi Oms després de fer la volta en tres hores i mitja acompanyat del seu fill, en Gil. «No ens molestàvem per fer les fotos», afegeix, en una descripció prou gràfica de la disponibilitat que tenia avui un massís on recentment hi han perdut la vida dues persones.

«Fa poc, un dia de tempesta a quarts de dotze del migdia es van presentar un parell amb vambes i cangur», apunta Ignasi Torra, responsable de l’Oficina de Turisme de Saldes: «ja veies que allò no podia ser, però després d’advertir-los que potser no era el dia indicat per pujar van dir que ells no hi tenien cap problema». Després de fer cas omís de l’avís, l’informador no en va saber res més. «Hi ha gent que va a fer el Pedraforca i no passa pel poble, ni els veus», afegeix.

Ignasi Torra, responsable de l'Oficina de Turisme de Saldes, ensenya un àlbum amb fotos del camí que porta al cim del Pedraforca / MIREIA ARSO

Es fa difícil portar un registre de la gent que puja. «Després de la pandèmia va ser apoteòsic», anota Torra: «però després ha anat baixant». I suma a l’anàlisi una dada curiosa: «el descens del turisme estranger ha estat notable, abans al juny i al juliol venien molts francesos i neerlandesos, i algun britànic». Ahir, al migdia, havien passat per l’oficina «entre quaranta i cinquanta persones preguntant pel Pedraforca, això vol dir que n’hi ha més d’un centenar que han anat a fer-lo. Pel que més pregunten és per l’aparcament i la manera d’anar al refugi». Mig de broma, assegura que «els que passen per aquí és perquè van mig perduts». I n’hi ha que «pregunten pel bus llançadora», un projecte es va acabar desestimant.

Les fotografies de gent fent cua a la muntanya no tenen res a veure amb la realitat actual del Pedraforca. Ahir, els aparcaments entorn de l’inici del camí que porta al refugi Lluís Estasen i del mirador de Gresolet estaven plens, però no tothom aparcava per anar a pujar la mola dels dos pollegons. A l’oficina, l’Ignasi té un llibre de fotos de diferents punts de la muntanya perquè ningú pugui dir que no sap el què li espera: sobretot, al tram de grimpada on cal fer servir les mans, la prudència i l’equilibri.

«És Festa Major i a partir del dia 15 l’ambient està mogudet», explica el Carles Lacambra mentre tragina una safata plena de cafès. Ahir al matí, de feina en sobrava a l’alberg sostenible -disposa de servei de bar i habitacions per pernoctar- de Cal Manel. «No tothom qui ve a Saldes ho fa per pujar el Pedraforca», apunta: «hi ha molts altres llocs per anar, la Gallina Pelada, Gresolet, el Cadí, ... els paisatges són meravellosos». El restaurador afegeix que «el Pedraforca és a 150 km de Barcelona, hi ha qui s’aixeca a les 6, puja, se’n va i a Saldes no hi entra».