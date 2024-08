La Gósol de fa un segle vista a través de tres mirades. Així és com veïns i visitants han pogut veure durant deu dies el poble en una exposició organitzada per l’Associació Josep Maria Ballarin que mai havia tingut tant d’èxit.

La mostra, «Gósol, una mirada al passat. Exposició de fotografies estereoscòpiques i pel·lícules 1929 1932» ha ofert tres espais. D’una banda, una pel·lícula cedida per la Filmoteca de Catalunya en la qual s’ha pogut veure per primera vegada a Gósol com era el tradicional Ball de les cosses l’any 1930. Per un altre costat, la mostra ha ofert una col·lecció de fotografies estereoscòpiques de la dècada de 1920 que va fer un veí del poble, Josep Gay. El seu net, Jordi Morera de Cal Rodó, en va fer la cessió perquè els veïns poguessin descobrir els seus carrers i racons un segle enrere, amb els carrers sense urbanitzar i bona part de l’entorn encara amb prats. L’associació organitzadora va reproduir les imatges de les plaques de vidre en fotografies en tres dimensions. Els escenaris fotografiats es podien comparar amb el mateix indret en l’actualitat a fi efecte de copsar-ne els canvis. Aquesta secció constava d’unes vint imatges. Jordi Morera va participar en l’acte de cloenda de l’exposició i va explicar que no va conèixer el seu avi i que quan va morir, la família va tenir la precaució de no separar la col·lecció perquè no es perdés.

La tercera part de l’exposició l’han format imatges de Lluís Ribera, fotògraf berguedà avi del cantant i activista Francesc Ribera, Titot. Aquesta secció constava de sis imatges i d’una altra col·lecció d’una noia de Manresa que va fer una estada al poble per motius de salut i també va fer-ne fotografies.

Amb aquesta composició, la mostra ha permès molts veïns i descendents de veïns reconèixer persones conegudes, avantpassats i llocs lligats a la seva vida. Sobre aquest factor, la mostra de la fotògrafa manresana, que va acabar morint al poble, incloïen els noms de les persones i llocs que apareixien en les imatges, fet que va donar molt joc als visitants per relacionar-los amb les actuals cares de la comunitat. En algunes de les imatges apareixen fins i tot escenes de la vida quotidiana com ara un enterrament.

En nom de l’Associació Josep Maria Ballarin, Gemma Arnau, ha explicat que «segurament és la vegada que els visitants han pogut veure de més antic el poble; ha estat un gran èxit». Arnau ha emfatitzat que «ens ha vingut moltíssima gent. Tan sols l’hem tingut oberta deu dies perquè teníem programades altres activitats, però podem dir que ben bé un centenar de persones l’han visitat cada dia. Ja la vam organitzar ara a l’estiu per la Festa Major perquè precisament és quan ve més gent. Les fotografies antigues han sobtat a tothom i han agradat molt». Arnau ha apuntat que si bé és difícil, l’entitat no descarta tornar a programar-la. n