Berga Comerial convoca l’acció de promoció de dos dies Gangues d’Estiu

L’Associació Berga Comercial que aglutina bona part del comerç de la capital, ha convocat per aquesta setmana l’acció promocional Gangues d’Estiu, amb la qual vol incentivar l’ambient i les compres als establiments adherits en aquest tram final de la temporada. En aquest sentit, els botiguers ofereixen l’oportunitat de comprar els últims estocs de l’estiu a preus rebaixats. L’acció se celebrarà aquest divendres i dissabte dies 30 i 31 d’agost amb parades al carrer per part dels botiguers en diversos eixos comercials de la ciutat. Des de Berga Comerç han animat els seus clients i possibles visitants a aprofitar l’acció per aconseguir els productes a preus més baixos i, alhora, tenir l’opció de guanyar un premi. Això és així perquè, en paral·lel, aquesta edició de Gangues d’Estiu coincideix amb els últims dies de la promoció especial el sorteig d’un creuer pel Mediterrani per a dues persones. Els clients que comprin per un valor mínim de quinze euros fins aquest dissabte, tindran dret a participar en el sorteig. El viatge en creuer per a dues persones, valorat en 2.000 euros, s’iniciarà al port de Barcelona i farà parada a Sicília, Roma, Savona i Marsella, per després tornar a Barcelona. En l’acció comercial també hi col·labora l’Ajuntament de Berga, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Diputació de Barcelona. n