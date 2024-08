L’Ajuntament de Berga alerta d’una estafa telefònica que reclama el cobrament de tributs municipals

L’Ajuntament de Berga ha tingut coneixement d’una estafa on se suplanta la identitat del consistori per reclamar el pagament de tributs municipals (IBI o taxa d’escombraries) tal com s’ha detectat en altres municipis. Es tracta d’un tipus de frau anomenat vishing en què els estafadors busquen obtenir dades personals o bancàries dels usuaris, però en aquest cas, el frau es comet a través d'una trucada telefònica, enganyant la víctima mitjançant la suplantació de la identitat d'un tercer de confiança.

En la trucada, els estafadors es fan passar per personal municipal, contacten a través del telèfon o WhatsApp i reclamen a la ciutadania el cobrament de l’IBI o la taxa d’escombraries, seguida d’un missatge de WhatsApp en què es proporciona un número de compte per fer l’ingrés del suposat deute.

En un comunicat, l’Ajuntament de Berga i l’Organisme de Gestió Tributària asseguren que no utilitzen mai aquests canals per reclamar el cobrament de tributs municipals i insten, davant de qualsevol dubte, a posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Berga, la Policia Local o els Mossos d’Esquadra.