El Berguedà completarà la recollida selectiva amb contenidors intel·ligents

Nova revolució del Berguedà en la gestió de residus per continuar al capdavant del rànquing nacional com una de les comarques que més bé separa la brossa. Després de la introducció de la recollida porta a porta l’any 2018 que ja va fer sortir la comarca de la cua en el reciclatge al país, ara el Consell Comarcal ha aprovat un contracte milionari per donar una passa més amb la introducció de la recollida selectiva amb contenidors intel·ligents.

L’òrgan comarcal ha aprovat el contracte pel nou servei de recollida de residus a la comarca als 29 municipis que tenen delegades les seves competències a l’ens, és a dir tots excepte Puig-reig i Gironella. Aquests dos municipis fan una gestió autònoma de la brossa. El Consell ha adjudicat el servei a l’única empresa que s’hi ha presentat, la berguedana Tractaments Ecològics SA. L’import anual del contracte és de 3.389.210 euros per un període de vuit anys fixos i dos de possible pròrroga, amb la qual cosa es tracta d’una operació que suposarà una aportació total d’uns 40 milions d’euros després d’impostos.

L’any 2018 el Berguedà va començar a aplicar el sistema de recollida porta a porta a dotze municipis, entre els quals la capital. En aquella operació va quedar sobre la taula la renovació del sistema a la resta, i ara els disset que encara tenen contenidors oberts passaran a tenir-ne de tancats que tan sols es podran utilitzar amb l’ús d’una targeta personalitzada que tindrà cada família. Es tracta dels municipis de Borredà, Capolat, Castell de L’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, l’Espunyola, Fígols, Gisclareny, Gósol, Montclar, Montmajor, La Nou de Berguedà, la Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès, Vallcebre i Viver i Serrateix. Als carrers dels seus pobles s’hi posaran contenidors intel·ligents de fracció orgànica, cartó, envasos i resta. En total es crearan 44 àrees amb els contenidors nous. Una vegada aprovat el nou contracte per part del Consell, en el transcurs d’una sessió extraordinària del plenari, administració i empresa es concedeixen un termini de sis mesos perquè la companyia faci la inversió necessària, per la qual cosa el govern comarcal preveu que el nou sistema entri en funcionament durant el primer trimestre de l’any que ve.

Amb el nou sistema de recollida, el Berguedà fa una aposta per mantenir-se i millorar com una de les més netes en separació de brossa, ja que actualment, amb un índex de separació del 65,7%, ocupa el quart lloc, l’any passat ocupava el tercer i els dos anys precedents va ser la primera. Ara, amb els nous contenidors, el Berguedà aspira a assolir un índex de separació del 70%. El contracte també preveu fer la recollida de l’orgànica allà on encara no es fa.

El nou contracte també afectarà els municipis que tenen implantat el sistema porta a porta: Bagà, la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Cercs, Olvan, Casserres, Berga, Avià i Vilada. Aquests municipis tindran un servei de neteja i revisió de les àrees d’emergència, els contenidors de les quals també s’hauran d’obrir amb targeta personalitzada.

La Fundació la Llar relleva Horitzó en la fracció tèxtil

El contracte de recollida de la brossa fa una nova aposta per la gestió dels voluminosos i la fracció tèxtil. En aquest apartat, el Consell va convocar un concurs reservat a les entitats del tercer sector. En el concurs, per 220.000 euros a l’any, s’hi van presentar les fundacions Horitzó, que és qui fa actualment el servei de recollida, i la Llar, que és qui finalment n’ha resultat adjudicatària. El govern del Consell ha lamentat que una de les entitats hagi perdut el servei i el mateix president, Ramon Caballé, ha apuntat que el Consell ajudarà Horitzó a garantir la seva continuïtat. Per Caballé l’ideal hauria estat que les dues fundacions haguessin pactat fer junts la gestió. La millor oferta econòmica de la Fundació la Llar li ha decantat el concurs.

El turisme rural pagarà més i tindrà un servei a domicili

El nou contracte de recollida de la brossa al Berguedà inclou un tractament específic per a les cases de turisme rural, el catàleg comarcal del qual és dels més importants del país, amb un centenar d’establiments. A aquestes cases sel’s aplicarà una taxa més elevada i a canvi el servei de recollida selectiva passarà oferirà una atenció domiciliària. Així, els camions de recollida de les diverses fraccions de brossa aniran fins les cases rurals a recollir-la. Això estalviarà l’actual situació en la qual els diumenges al vespre i els dilluns les illes de contenidors properes als establiments turístics apareixen plens de brossa. Aquesta recollida es farà també a les cases que estan allunyades de la xarxa viària principal. Amb aquest sistema, el Consell preveu donar un nou impuls a l’índex de separació donat el pes del turisme rural en l’economia de la comarca.

La fita per la comarca: el 70% de separació bona

El president del Consell, Ramon Caballé, ha presentat el nou contracte del servei de recollida d’escombraries del Berguedà com una fita històrica per la comarca: «és un deute que tenim amb els municipis i és un deute que tenim amb la ciutadania per tal de corregir aquelles disfuncions; el govern és conscient que n’hi ha, com ara els abandonaments o les illetes. El nou contracte corregeix aquestes disfuncions i cuida el que ja es feia bé». Alhora, Caballé ha emfatitzat la importància que el nou contracte tingui una mirada específica vers el turisme.

Per la seva banda, el conseller de Residus, Jesús Calderer, ha argumentat que «és el concurs més important que ha tret mai el Consell Comarcal i estem contents perquè se l’ha adjudicat a una empresa de la comarca i, per tant, els diners es queden aquí, i també estem contents perquè era una empresa que ja estava acomplint aquesta tasca, de manera que coneix el Berguedà i el servei. Això ajudarà a la nova implantació del nou servei. Incorporem disset ajuntaments que no estaven fent el porta a porta, a través del sistema de contenidors intel·ligents... El que volem és intentar és posar-ho fàcil als ciutadans». Calderer ha apuntat que «les illetes com a tal desapareixen» i va anunciar que un equip d’unes sis persones controlaran que als entorns dels contenidors no s’hi llenci brossa i, alhora, per informar els veïns. Aquests informadors seran «agents mediambientals» treballaran al carrer «vetllant perquè el sistema funcioni» i aportant un complement de «proximitat» sobretot en la posada en marxa del sistema.