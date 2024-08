L’ADF Sobrepuny millora camins i dipòsits per reduir el risc d’incendi

L’Associació de Defensa Forestal Sobrepuny, una de les entitats referència al Berguedà en la gestió dels boscos, ha executat un pla d’intervencions amb una inversió de 22.800 euros en actuacions per prevenir incendis que ha inclòs el condicionament d’alguns dels camins més importants de la xarxa de pistes que travessen la seva massa forestal així com la millora dels dipòsits d’aigua .

La inversió, que ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, ha permès a el municipi cloure el Pla contra incendis forestals previst per a l’actual exercici, segons ha remarcat el mateix consistori. L’empresa adjudicatària ha estat Excavacions Busoms, de Borredà.

Segons han explicat des de l’ADF, «Borredà, amb 43,6 quilòmetres quadrats, té una extensa xarxa de camins rurals i pistes forestals, indispensables per poder arribar a tots els racons del terme municipal, en cas d’incendi. Per això cada any, s’actua sobre algun dels camins estratègics: en aquest cas el que va del Camí rural de la Riera de Merlès, des del Càmping del mateix nom, fins a la darrera casa del terme municipal, la coneguda com a Vilacanina. Es tracta d’un tram de 6,4 quilòmetres que permet arribar fins a l’extrem del terme i enllaçar amb els pobles veïns». El projecte també ha permès altres obres. Així, des de la mateixa Associació de Defensa Forestal, han apuntat que «també s’ha actuat en tres dels dipòsits que té l’ADF, distribuïts pel terme: el de la Pera, el de Vilacanina i el de Casamitjana. A banda de repintar-los i netejar tot l’entorn, s’han fet les instal·lacions dels sistemes de seguretat per a la fauna».

Salvaguarda del bosc i la fauna

D’aquesta manera, han apuntat dels tècnics forestals, tots els dipòsits compleixen aquest nou requisit per si algun animal caigués dintre, en podria sortir a través d’una rampa que s’hi ha instal·lat. La feina de prevenció dels incendis forestals no s’atura a la zona. Tant és així que des de l’entitat han apuntat que «fetes aquestes actuacions, es començaran a estudiar noves intervencions, de cara l’any vinent, en aplicació del Pla de Prevenció. L’ADF Sobrepuny «va ser una de les primeres a constituir-se, i per això porta el número 47. Agrupa els municipis de Vilada , Berga, La Nou de Berguedà , Castell de l’Areny, St. Jaume de Frontanyà i Borredà. Després de prop de quaranta anys de vida, continua millorant les seves infraestructures, equipaments i serveis, poble a poble, amb ajudes de la Generalitat i la Diputació de Barcelona», segons han explicat els responsables de l’entitat.

L’ADF Sobrepuny és una de les set entitats del seu àmbit que aquest any han constituït la Federació Comarcal d’ADF, la qual completen les ADF Alt Berguedà, La Pobla-Castellar, Montesmon, Baix Berguedà, Viver i Serrateix i Solana del Cadí. Entre els seus objectius principals hi ha «treballar per conservar els nostres boscos, tenint en compte que la millor eina per lluitar contra els incendis forestals és una prevenció».