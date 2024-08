Gironella impulsa un projecte de dansa per fomentar la cultura popular

L’Ajuntament de Gironella ha posat en marxa “Giro en dansa”, un projecte que neix amb l’objectiu de transmetre la cultura popular gironellenca a través de la dansa. Durant el curs s’oferiran classes gratuïtes als nens i nenes de 3 a 12 anys, centrades a aprendre diferents danses tradicionals d’arreu de Catalunya. A les classes, els infants també descobriran altres elements de la cultura popular catalana, com les músiques, els instruments tradicionals, els gegants, el bestiari, els balls de bastons i les tradicions de Gironella. De fet, es preveu que els alumnes puguin participar en les festes populars gironellenques, ballant en diverses mostres i actuacions al llarg de l’any.

El projecte es presenta com una oportunitat única perquè els infants se sentin més connectats amb les seves arrels culturals, desenvolupin la seva autoestima, aprenguin a treballar en equip i millorin tant les seves habilitats socials com les físiques. Els infants podran assistir de manera gratuïta a les classes al migdia des del seu centre educatiu o a les tardes des de l’Espai Santa Eulàlia. El projecte “Giro en dansa” estarà a l’Escola Sant Marc els dilluns i divendres, a la FEDAC els dimarts i dijous, i a la Gironella els dimecres i dimarts a la tarda. Per altra banda, l’Espai Santa Eulàlia s’omplirà de danses tradicionals els dimarts de 18 a 20h, i divendres de 17:30 a 19:30h.

Aquest projecte educatiu ha estat impulsat per l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Gironella, conjuntament amb el nou Esbart Sant Jordi i l’Agrupació Cultural 3 Pinyes, amb col·laboració de tots els centres de primària del municipi i a les seves respectives AFA.