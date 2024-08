El Grup Horitzó impugna el contracte del Consell a la Fundació la Llar per la recollida de roba i voluminosos

El Grup Horitzó ha reaccionat amb immediatesa a l'aprovació per part del Consell Comarcal del nou contracte de recollida de roba i voluminosos a la Fundació la Llar i en un comunicat ha anunciat que l'impugna.

El comunicat del Grup Horitzó assenyala tant la Llar com el Consell Comarcal, de qui posa en dubte els criteris per triar per motius econòmics:

"Ahir a la Fundació Pro Disminuïts psíquics del Berguedà (La Llar) se li va adjudicar el concurs de la recollida de roba i voluminós contractat pel Consell comarcal del Berguedà, servei que fa 5 anys està fent la Fundació Horitzó del Berguedà en els voluminosos i quaranta anys, gratuïtament amb la roba.

Presentant-se en aquest concurs han trencat el codi ètic no escrit que sempre hem respectat. Cada entitat tenia les seves línies de treball principals i mai l'altra entitat ha interferit en la seva tasca.

Ens entristeix veure com aquesta bona entesa s'ha esvaït per les accions de la Llar, amb tàctiques poc transparents i maneres que considerem injustes. Aquesta situació no només és una falta de respecte cap a Horitzó, sinó també cap a les persones amb problemes de salut mental del Berguedà, i es tradueix en una competència deslleial que no hauria de tenir lloc entre entitats sense ànim de lucre que treballen per al bé comú.

Considerem que aquesta actuació per part de la Fundació la Llar no s'ha ajustat a l'ètica i la bona praxi entre entitats sense ànim de lucre, ja que suposa una competència deslleial cap a una altra entitat del tercer sector que també atén persones de la comarca en situació de vulnerabilitat. S'ha de tenir en compte que se'ls ha adjudicat els serveis, per una rebaixa desmesurada en el preu, fet que afectarà directament a la contractació de persones vulnerables i els seus salaris.

Aquesta praxi genera un mal precedent a l'hora d'establir mecanismes de col·laboració o treball conjunt entre entitats. Si fins ara, s'ha treballat per una fusió de les dues entitats, presentant-se al concurs ha fet que actualment aquest procés sigui impossible pel dany moral, econòmic i ètic infligit.

Qui perd és la comarca i les persones, i és per això que la Fundació Horitzó hem decidit iniciar un procés d'impugnació del concurs. Estem convençuts que la nostra àmplia experiència, la nostra capacitat tècnica i el nostre compromís amb la comarca ens converteixen en la millor opció per continuar oferint el servei de recollida de roba i voluminosos al Berguedà amb la màxima professionalitat i eficàcia.

En els pròxims dies explicarem a la ciutadania detalls del procés que justifiquen la nostra impugnació".

De no obtenir el contracte, el Grup Horitzó entrarà en una fase d’anàlisi per redissenyar el seu futur. Una vegada la fundació ha sabut que ja no serà l’encarregada de gestionar la recollida selectiva de la roba usada del Berguedà, haurà de trobar noves activitats i vies de finançament ja que aquesta era la més important de les que portava a terme. A partir de l’any que ve aquesta recollida l’assumirà la Fundació la Llar, per un import de 220.000 euros a l’any.

Aquest dimecres el Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat el nou contracte de la recollida selectiva de la brossa a la comarca, la qual inclou la instal·lació de contenidors intel·ligents als municipis que no fan el porta a porta. El contracte també inclou la recollida de la fracció tèxtil, per un període de vuit anys prorrogables dos més, a una entitat del tercer sector. Al concurs s’hi van presentar tant el Grup Horitzó com la Fundació la Llar. Es dona la circumstància que el Grup Horitzó, que porta a terme aquesta tasca des de fa anys, va guanyar la puntuació tècnica del concurs, de manera que sota aquesta perspectiva hauria d’haver conservat el contracte. Però la proposta econòmica de la Fundació la Llar plantejava un preu molt més competitiu, segons han explicat des del Consell Comarcal. En aquest punt, la llei estableix que la contractació pública ha de prioritzar la que resulti més econòmica per al Consell. Davant d’aquesta situació, el president del Consell, Ramon Caballé, ha argumentat que «el Consell no podem entrar a discutir qui es presenta o no;nosaltres el que verm fer és convocar un concurs reservat per a una entitat del tercer sector. El nostre desig era que es quedés al Berguedà i esperàvem que es presentés Horitzó sol. Si la Llar ha decidit fer aquest pas, no és oportú que ja ne faci valoracions». Caballé ha remarcat que «l’administració hi és per ajudar a tothom» i ha recordat que ara la Fundació Horitzó «és ara també Centre Especial de Treball», fet que li obra la porta a noves vies de finançament. El president del Consell ha apuntat que «veurem quines són les properes passes per garantir la viabilitat de la Fundació; el que no farà el Consell és donar xecs en blanc».

Sobre aquesta doble oferta, el conseller de Residus, Jesús Calderer, ha considerat que el Consell ha quedat «en un punt delicat; és com quan tens dos fills i un sol regal, el que nosaltres voldríem és que els dos es s’ajuntessin per jugar, però si no volen jugar junts, nosaltres no hi podem entrar».