L'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà es queixa de les freqüents pèrdues de cobertura i internet

Des del migdia d'aquest dimecres i fins a la tarda d'ahir dijous el municipi de Sant Jaume de Frontanyà, de la comarca del Berguedà, va patir una altra caiguda del servei de cobertura mòbil i internet. «És un problema molt recurrent i que tenim de fa molt temps, és terrible», assenyala el seu alcalde, Manel Anselmo.

A causa d'aquesta freqüent situació, que «se sol agreujar especialment durant els estius», el batlle del municipi afectat i els de Borredà, Alpens i les Llosses, que també els solen patir, s'han reunit en diferents ocasions amb responsables de Telefònica per solucionar la problemàtica. Malgrat els esforços, continua passant.

La darrera d'aquestes pèrdues de servei va deixar sense cobertura i accés a internet durant més d'un dia als veïns del municipi de Sant Jaume de Frontanyà. «Van quedar incomunicats» i en els altres tres municipis, on hi ha càmpings i altres negocis que fan un ús recurrent d'eines electròniques com datàfons, els afecten encara més, com va denunciar a aquest diari l'alcalde de Borredà, Jesús Solanelles, la setmana passada.

«Fa un any que anem al darrere de Telefònica, trucant i enviant correus, però tot es queda igual», sentencia Anselmo. A més, afegeix que han recollit el nombre d'incidències que han tingut lloc darrerament i «la llista és molt llarga».

Segons ha detallat a Regió7 l'alcalde del municipi berguedà, les quatre localitats esperen poder beneficiar-se d'una línia d'ajuts de fons europeus Next Generation per cobrir els costos de les obres de millora de la infraestructura que les abasteixen de cobertura. «Llavors s'haurà acabat el problema», conclou.