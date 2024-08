Queralt reuneix les Queralts de Catalunya al santuari

Els capitans de Queralt, els organitzadors de la festa del 8 de setembre i dels actes previs, han convocat per aquest dissabte una trobada de persones que es diguin Queralt al santuari. Com que ho han fet a través d'una incscripció, a hores d'ara se sap que hi ha unes 90 persones que han demanat de poder signar en un llibre der registre que s'ha creat. Aquesta és una iniciativa dels capitans de Queralt d'enguany, que volen que el llibre quedi conservat al santuari i que es vagi ampliant.

De moment, una norantena de persones han respost a la primera crida que s'ha fet i aquest dissabte, pràcticament totes faran cap al santuari. La trobada està prevista a les 5 de la tarda. Les assistents podran estrenar el llibre de registres fent constar nom, data de naixement i localitat, i signant al costat. Les Queralts també trobaran una panera on hi podran deixar missatges o pregàries, que s'oferiran a la marededeu aquesta mateix dissabte, en el primer acte de la novena de Queralt. Cap a 2/4 de 7 hi ha previst fer una foto de grup i posteriorment, una visita guiada pel santuari.

Queralt Márquez, una de les capitanes d'enguany, ha explicat que hi ha Queralts d'arreu i de totes les edats que faran cap a Berga. La més petita és una nena de 3 anys i la més gran una persona de Berga nascuda el 1947. Una de les que s'han inscrit és xinesa, adoptada per una família catalana. D'allà on n'hi haurà més és de Berga, però els capitans han tingut peticions per inscriure el seu nom de Barcelona, Bellver de Cerdanya, Vilassar de Dalt, Castelldefels, Capellades, Cambrils, El Prats i Mora la Nova, entre d'altres.