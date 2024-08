El Berguedà amplia el seu rol a les jornades de salut mental i joventut

El Programa Ocell de Foc Xarxa Jove Osona Berguedà celebrarà aquest mes de setembre la segona edició de les jornades juvenils de cultura i salut mental Ocell de Foc amb més activitats al Lluçanès i el Berguedà.

L’objectiu del programa Ocell de Foc, que està finançat pel departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, és «oferir atenció a joves, especialment als que presenten malestar emocional, per millorar la seva autonomia personal i facilitar la consecució dels seus objectius de vida». El programa s’està portant a terme amb una aliança d’entitats impulsores i executores, anomenades també entitats sentinelles, formada per Osonament, com a entitat guia, Fundació Horitzó del Berguedà, Consell Comarcal del Berguedà, Fundació Projecte i Vida, Associació Cultural La Clota, Consell Esportiu d’Osona i Consell Comarcal d’Osona.

Així, la primera activitat de les jornades Ocell de Foc es realitzarà el dissabte dia set de setembre al Monestir de Lluçà, on es presentarà el Joc de la Grilla, «una performance que posarà en joc la dualitat amb l’objectiu de trencar estigmes i tabús i potenciar els espais col·lectius com a font creadora d’una bona salut mental», segons han explicat els organitzadors. Posteriorment, es farà un sopar col·lectiu a La Primitiva. La segona destinació del Rovell de Foc d’enguany serà a Vic, el divendres dia onze d’octubre, en el marc dels actes de la Taula de Salut Mental Osona per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental. En aquesta ocasió, es presentarà un programa de Ràdio al Carrer, dinamitzat per un grup de joves que parlaran sobre l’impacte de l’Art en la Salut Mental. Finalment, la cloenda del Rovell 2024 serà a l’espai creatiu i artístic del Konvent de Cal Rosal el dia dinou d’octubre amb una jornada d’Autoorganitzats Anònims, acompanyada d’actuacions i tallers.

Des del Grup Horitzó han explicat que aquesta activitat s’emmarca dins dels actes que s’organitzen a través de la Taula de Salut Mental del Berguedà, coincidint també amb la commemoració del dia mundial de la salut mental a Catalunya, que aquest any se celebrarà a Berga el proper 12 octubre en una jornada organitzada conjuntament amb la Federació Catalana de Salut Mental i la Fundació Horitzó del Berguedà i amb la participació de les entitats del territori.

La Fundació Horitzó es defineix com «una entitat compromesa amb la lluita contra l’estigma en salut mental i oferim formacions, llocs de treball i espais de relació mútua a les persones de la nostra comunitat mitjançant activitats d’economia circular, social, inclusiva, sostenible i responsable. Fomentem l’economia circular a través de la venda de productes de segona mà i promocionem la cultura local mitjançant la venda d’articles d’artesania».

El programa Ocell de Foc de la Generalitat té com a finalitat impulsar projectes que tinguin per objectiu l’atenció a joves, especialment aquells amb problemàtica de salut mental, i el seu acompanyament cap a l’autonomia personal i la construcció d’una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per poder aconseguir-ho i per assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària o la recuperació del seu itinerari formatiu. El programa està dotat amb un pressupost de deu milions d’euros.