Detenen un conductor menor d'edat per atropellar un nen de 9 anys a Avià

Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor de 17 anys per deixar en estat crític un nen de 9 anys després d'atropellar-lo a Avià (Berguedà). Els fets han tingut lloc aquest dissabte, al voltant de 3/4 d'11 de la nit, en el marc de la festa major del municipi. Un vehicle, conduït per un adolescent, va passar a tota velocitat per l’avinguda Pau Casals, va atropellar el nen i després va fugir, segons ha comunicat el cos de Mossos d'Esquadra a aquest diari.

En conseqüència, l'infant va patir un fort cop al cap i va ser traslladat en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ingressar a l'UCI pediàtrica.

En declaracions a l'ACN, l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, ha comentat que l'accident es va produir entre la plaça de l'Ajuntament i les atraccions instal·lades per la festa major, en una zona limitada a 30 km/h. "Un cotxe va passar a gran velocitat i va atropellar el nen, que va rebre un fort impacte al cap i politraumatismes. El vehicle no es va aturar i va fugir del lloc", ha afirmat l'alcaldessa d'Avià, que ha assenyalat que el menor afectat és d'una família de la població, de només 2.250 habitants. "Tothom estava a la plaça i ho va veure", ha explicat Canal.

"Tothom estava a la plaça i ho va veure" Patrocini Canal — Alcaldessa d'Avià

Un testimoni, que va memoritzar la matrícula del fugitiu, va permetre que els Mossos d'Esquadra trobessin més tard el cotxe involucrat en l'accident a Cal Rosal. Van descobrir que l'autor dels fets era un menor d'edat i el van arrestar pels delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i sense carnet.

"No sabem encara si al vehicle infractor hi havia un o dos ocupants. Potser en la fugida, el copilot va baixar del cotxe i es va escapar. Això encara no està clar", ha matisat Canal. Els Mossos d'Esquadra han precisat que el conductor adolescent passarà aquest diumenge a disposició de la Fiscalia de Menors a Berga.

La inspectora de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos Elena Martínez ha explicat aquest matí a Rac 1 que no es descarten altres detencions o persones que puguin estar investigades per aquest accident. Segons ha dit, tot apunta que el menor hauria agafat el cotxe d’un familiar i hauria conduit uns metres passant per la població d’Avià. A dintre del cotxe hi aniria un grup d’amics i els Mossos busquen dues persones més.

A causa dels fets, la festa major del municipi ha quedat cancel·lada. ."No estem per festes ni concerts", ha reconegut l'alcaldessa.

La festa major, cancel·lada

En un comunicat difós a les xarxes, l'Ajuntament d'Avià ha anunciat la cancel·lació de tots els actes de la festa major del municipi. Aquest dissabte, el consistori ja va cancel·lar els concerts programats al vespre a la plaça Padró i a la pista poliesportiva. Finalment, l'ajuntament ha pres la decisió de suspendre sense excepció tots els actes de la gran festa. La celebració va arrencar el 24 d'agost i havia de finalitzar el pròxim 7 de setembre.

En el text, l'ajuntament ha lamentat profundament els fets ocorreguts i ha traslladat tot el seu suport als afectats.