Atropellament d'un nen de 9 anys a Avià: què en sabem fins ara?

Dissabte. 22:48 hores. El municipi d'Avià es troba immers en la celebració de la festa major. A l'avinguda Pau Casals, en una zona limitada a 30 km/h, un cotxe conduït per un adolescent de 17 anys passa a tota velocitat i atropella un nen de 9 anys, deixant-lo en estat crític. Això és el que se sap fins ara del cas de l'atropellament del nen al municipi berguedà:

On van passar els fets?

L'accident va tenir lloc a l'avinguda Pau Casals, entre la plaça de l'Ajuntament i les atraccions, en una zona limitada a 30 km/h. Un cotxe va passar a gran velocitat i va atropellar el nen, que va rebre un fort impacte al cap i politraumatismes. El vehicle no es va aturar i va fugir del lloc.

Com van localitzar el fugitiu?

Un dels testimonis que es trobava al lloc dels fets va agafar el cotxe i va començar a perseguir l'infractor. D'aquesta manera va poder facilitar la matrícula a la policia", ha explicat Canal. En una recerca conjunta amb la policia local, els Mossos d'Esquadra van localitzar el cotxe a la zona de Cal Rosal, a Berga, a uns 5 quilòmetres d'on s'havia produït l'accident.

Qui és l'autor dels fets?

El conductor del cotxe és un jove de 17 anys que hauria agafat el cotxe d’un familiar i hauria conduït uns metres passant per la població d’Avià. L'adolescent ha passat aquest diumenge a disposició de la Fiscalia de Menors a Berga.

Hi ha més implicats?

Segons ha comentat la inspectora de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos Elena Martínez a Rac1, que no es descarten altres detencions o persones que puguin estar investigades per aquest accident. Segons ha dit, a dintre del cotxe hi aniria un grup d’amics i els Mossos busquen dues persones més.

Quin és l'estat del nen de 9 anys?

El menor afectat és d'una família de la població i actualment es troba ingressat en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al lloc de l'accident i van evacuar el nen que va patir una ferida molt greu al cap. Inicialment, a l'Hospital de Berga, on va ser estabilitzat, i posteriorment va ingressar a l'UCI pediàtrica de l'hospital de Barcelona.