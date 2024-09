Berga ha de reparar el paviment de la ronda Moreta tres anys després de la reurbanització de la zona

La Ronda Moreta i la plaça de la Creu de Berga estan en obres. S'està treballant en la reparació del paviment malmès. Els desperfectes eren visibles des de fa mesos en aquesta zona que es va reurbanitzar entre finals del 2021 i principis del 2022.

Les obres van permetre l’ampliació de l’espai per a vianants amb la creació d’una plataforma única i l’establiment d’un sol sentit de circulació, que fins aleshores era de doble sentit. També van servir per renovar l’enllumenat, el clavegueram i la xarxa d’aigua, així com per a la incorporació d’arbrat. Amb el pas dels mesos, i dins del període de garantia de l’obra, es van observar desperfectes en alguns punts del paviment. Tot i que l'equip de govern de Berga (CUP i ERC) va requerir a l’empresa que va executar l’obra que es fes càrrec les reparacions pertinents, no en va obtenir resposta. Ara, se'n fa càrrec una altra empresa. L'Ajuntament de Berga assumeix subsidiàriament el cost de les obres, que és 25.188 euros, i el repercutirà a la constructora.

Alteracions de trànsit

Mentre durin les obres, els vehicles que circulin per la ronda Moreta i la ronda de Queralt no podran accedir a la plaça de la Creu. Seran desviats cap al carrer Barcelona, que s’invertirà de sentit i serà provisionalment de baixada. La circulació pel carrer dels Banys serà només per a veïns i de doble sentit. Es preveu que les alteracions de trànsit durin entre dues i tres setmanes.

El servei del bus urbà no tindrà afectacions en les parades de les diferents línies, però sí en el tram de l’itinerari que habitualment circula per la ronda Moreta. Per al pas dels vianants, l'actuació no comportarà problemes destacats.