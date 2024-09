La Portal Attack de Berga amplia els actes i fa rècord d'inscrits

Recuperar l'estètica ciclista i l'ambient festiu del ciclisme és l'objectiu de la Portal Attack de Berga. La prova estrella se celebrarà dissabte al vespre amb poc més de 130 inscrits que disputaran la pujada amb bicicletes clàssiques pel barri vell, amb rondes eliminatòries en un recorregut d'1,78 quilòmetres i uns 50 metres de desnivell positiu. Com a novetat, els participats sortiran de la plaça Viladomat, punt d'inici de totes les curses i espai també de concerts, xerrades i oferta lúdica i gastronòmica.

A part de la prova reina, també se'n faran d'altres que funcionen bé, com la Retrotrobada, una pedalada pels amants del ciclisme clàssic, i la Portal Attack Xics, una cursa de caràcter lúdic dedicada als més petits. A més, enguany s'estrena la Portal Avalanche, una cursa a peu que es disputarà entremig de les rondes de la Portal Attack. Una altra novetat serà el festival Attack Fest, amb diferents propostes a la plaça Viladomat. I, d'altra banda, a la plaça de Sant Pere hi haurà una mostra de Dirt Jump, amb demostracions de salts amb rampa.

L'activitat començarà ja dijous a la tarda amb un recorregut ciclohistòric amb Sergi Serra (17 h), una xerrada sobre l'aventura per l'Àfrica oriental amb bicicleta d'Edgar Torner (19 h) i actuacions d'Andreu Martí (20 h), Sergi Estella (21 h) i PD 54-46.

La programació continuarà divendres a la tarda i nit i seguirà dissabte durant tot el dia. Els organitzadors de la Portal Attack esperen viure tres dies de festa grossa a Berga: "Són dies esperats per als amants del ciclisme, del Berguedà i de fora de la comarca", ha comentat Oriol Rego. L'esdeveniment atrau cada any més gent, tant pel que fa a nombre de participants com d'espectadors: "La xifra d'inscrits d'enguany és de rècord. Esperem que hi hagi molt ambient, de corredors i d'animació".

Oriol Rego ha explicat que les inscripcions a la Portal Attack es van esgotar en només 24 hores i que els organitzadors han hagut de fer "mans i mànigues per encabir tothom". Les persones que s'han apuntat a la prova de dissabte -a partir de les 7 de la tarda- correran amb bicicletes clàssiques anteriors a 1987, amb canvi al quadre, pedals no automàtics i el cablejat de fre per fora el manillar.

Aquest model de bicicletes es podrà veure també a la Retrotrobada de dissabte al matí, que arrencarà a les 9 des de la plaça Viladomat. És una ruta amb bicis clàssiques pel Berguedà, de 51 quilòmetres, amb parada per esmorzar a Montclar i, després, dinar popular a Berga: «És una sortida de caràcter festiu per passar-s’ho bé», ha argumentat Miquel Amado. En aquesta edició, la novena, se superaran el centenar de participants.

Una altra proposta serà la quarta edició de la Portal Attack Xics, que tindrà lloc divendres a les 5 de la tarda. Ja hi ha més d’una vuitantena de nens i nenes inscrits i els organitzadors ho aplaudeixen: «La xifra de participants en la prova demostra que tenim un bon planter de ciclistes», ha comentat Sergi Fernández. Espera que divendres ja sigui «un dia potent de la Portal Attack». Es farà la primera Fira Bici Xics, animació amb Jaume Barri (19 h) i actuacions de Filferro (21 h), Esperit de Vi (22.30 h) i PD’s Massaluca.

Dissabte, a part de les proves ciclistes tornarà a tenir protagonisme la música, «ja que serà un dels punts forts de l’oferta de l’Attack Fest», ha remarcat Anna Escobet. Actuaran Elisa Mas (16 h), Els trinxats (17 h), Bongos’s band (23.15 h) i Band’s Guais (00.30 h). I fi de festa a la General.

L’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà donen suport a la Portal Attack, conscients que contribueix a situar el Berguedà com a destinació per al turisme ciclista. Ho han aplaudit tant el president del Consell, Ramon Caballé, com l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, i el regidor d’Esports, Guillem Canal, que auguren que un any més «serà un èxit» i que les novetats «permetran viure la Portal Attack amb un ambient encara més festiu». El Consell hi participa fent-se càrrec de la logística per a la recollida selectiva de residus.