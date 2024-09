Els Castellers de Berga tornaran a participar al Concurs de Castells de Tarragona

Els Castellers de Berga tornaran a participar enguany al Concurs de Castells de Tarragona, un certamen que se celebra cada dos anys a la Tarraco Arena Plaça i que reuneix les millors colles de Catalunya. Es tracta de la diada castellera més multitudinària i de més nivell de tota la temporada i es farà el dissabte 5 d'octubre. L'accés al concurs s'ha obtingut a través de les puntuacions de les cinc millors actuacions de les colles des de l'1 de setembre del 2023 fins al 31 d'agost del 2024.

El bon final de la temporada passada dels Castellers de Berga i l'inici d'aquesta temporada els ha donat la puntuació necessària per poder-hi accedir. Des del 2018 que no hi eren presents. L'any 2020 l'esdeveniment es va suspendre per la covid i el 2022 els berguedans no van obtenir la classificació per ser a Tarragona i van actuar a la jornada del Concurs de Torredembarra, per a colles més petites.