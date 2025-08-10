La parella del Boca a Boca omple el buit: Gironella ja té menjar casolà per emportar
Després de dos anys a Berga, l’Encarna i en Tino han decidit traslladar el seu establiment al poble berguedà on encara no hi havia cap negoci de menjar per emportar
Fa tot just unes setmanes que l’Encarna Salas i en Tino Cabanillas han encès de nou els fogons del Boca a Boca, després de dos anys fent bullir l’olla a Berga. El seu establiment de menjar per emportar, ha trobat nova vida en un local que es troba a l’avinguda Catalunya de Gironella, el carrer més comercial del poble. Ara però, a més de plats casolans per endur, hi ha taules per seure i esmorzar. El canvi no ha estat casual, una operació i mesos de baixa van obligar la parella a aturar màquines, però també els van empènyer a tornar a començar. El resultat ha tingut èxit tan ràpidament que ni tan sols han tingut temps de repartir els 1.500 fulletons que havien imprès per donar a conèixer la nova ubicació.
Tant l’Encarna com en Tino viuen a Berga, ella sempre ha treballat de cuinera en restaurants i ell sempre ha fet de comercial. Des del 2023 la parella va decidir emprendre el Boca a Boca junts i van llogar un local. Després de l’operació de l’Encarna van decidir deixar el lloguer, fins que al cap d’uns mesos van voler reprendre el projecte i buscar un altre establiment.
La inauguració del nou local va tenir lloc el divendres 25 de juliol, i l’endemà començava el cap de setmana de Gangues a la fresca. Aleshores, la parella ja va decidir sumar-se al sorteig per fer poble, “aquells dies ja vam anar a tot gas”, explica Cabanillas. Així mateix, aquest dimecres comença la Festa Major, i l’agrupació cultural Tres Pinyes de Gironella els ha dut tote bags amb el lema d’aquest any, ‘La Perla del Llobregat’.
La passió per cuinar i servir uneix la parella. En Tino és qui atén els clients i l’Encarna és la mestressa dels “guisats de la iaia”. L’èxit però, també es deu al boca-orella de la clientela. “Ens ve gent de tota la comarca, antics clients de Berga i n’hem fet de nous”, i orgullosos expliquen que a Instagram han passat de tenir uns 700 seguidors a tenir-ne més de 950. “Oferim el mateix que quan érem a la capital, però ara també fem pollastres a l’ast i tenim la cafeteria”.
El menjar que caracteritza el negoci és la cuina casolana. Al Boca a Boca se li esgoten ràpidament els caragols i els peus de porc, “en un dia cuinem 8 quilos de caragols i s’acaben”, assenyala Cabanillas. El local tanca dilluns i dimarts, i de dimecres a divendres ofereix un menú de quatre o cinc propostes de cada primer plat, segon i postres a un preu de 9,50 €. Els caps de setmana cada plat té un preu, i s’ofereix tota mena de menjars tradicionals: canelons, macarrons, croquetes, vedella, peix al forn, paella i fideuà. A més de pizzes per emportar els divendres i dissabtes.
Actualment, la parella encara viu a la capital, però es plantegen buscar habitatge al poble berguedà per així estar més a prop del comerç i perquè veuen que l’ambient els acompanya, “els veïns ens han acollit molt bé”, ja que l’amor que hi posa l’Encarna no el venen enlloc, assegura ella mateixa. S’hi posen a les set del matí, obren a les vuit i tanquen a les tres del migdia, però fins passades les quatre no pleguen, “som molt actius i ens agrada molt la nostra feina, quan més gaudim és quan la gent repeteix, agafen el que més els ha agradat o quan proven plats nous”, afirma Cabanillas, “és una recompensa per la calor que passem i per les hores dedicades”, afegeix.
Tot i l’èxit del moment, de cara al futur no preveuen fer-ne una cadena ni obrir un segon local perquè ells volen ser-hi, i seria impossible portar dos locals sent-hi presents tots dos, “no agafarem una flor i un AVE”, riuen. Tot i això, expliquen que tenen la porta oberta a començar a repartir a domicili, “aquí al poble hi ha força gent gran que li aniria la mar de bé”.
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- La raó per la qual no coincideix la velocitat que marca el cotxe amb la del GPS
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda