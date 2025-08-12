Del Tourmalet al Coll de Pradell: un Berguedà llegendari pels ciclistes
L’entitat Primavera Ciclista i l’Ajuntament de Saldes reforcen la comarca com un destí icònic pels aficionats instal·lant una escultura d'una bicicleta feta a Avià
Miquel Spa
Un Berguedà meca del ciclisme com els ports llegendaris del Pirineu o les proves clàssiques d’un dia que travessen França. Aquesta és la concepció que persegueixen entitats i administracions de la comarca per fer de les carreteres locals un destí també mític pels amants d ela bicicleta.
En aquest context, Primavera Ciclista i l’Ajuntament de Saldes han instal·lat al Coll de Pradell una escultura dedicada al ciclisme i al paisatge de l’entorn. L’obra ha estat creada per Metàl·liques Camprubí, d’Avià, amb la col·laboració del Konvent, i està forjada en ferro. Representa la duresa, l’esforç i la constància associats a aquesta disciplina esportiva.
El disseny s’integra amb l’entorn i manté una presència que remet a l’activitat ciclista de la zona. Des del Coll de Pradell es pot veure la vall de Saldes i el massís del Pedraforca. El port és un dels quatre grans cims ciclistes del Berguedà, juntament amb Rasos de Peguera, Coll de Pal i la Creueta, i és conegut per la seva pendent pronunciada.
L’any 2023, la Volta Ciclista a Catalunya va incloure aquest coll en el recorregut per primera vegada en una prova professional. Aquell any, moltes persones van seguir el pas dels ciclistes des de les valls de Saldes i Vallcebre propiciant una imatge clàssica de passadissos d’aficionats esperonant els corredors de la mateixa manera que es fa a les grans proves per etapes com el Giro d’Itàlia o el Tour de França.
Saldes acull activitats ciclistes tant de carretera com de muntanya. Amb aquesta escultura, el municipi reforça la relació amb aquesta pràctica esportiva i destaca l’entorn natural del Berguedà. Des de l’entitat cultural Konvent han apuntat que «el Coll de Pradell és un dels ports de muntanya més exigents de Catalunya, reconegut per les seves rampes extremes i per formar part del grup dels quatre grans cims ciclistes del Berguedà, juntament amb Rasos de Peguera, Coll de Pal i La Creueta. La Volta Ciclista a Catalunya del 2023 va incloure aquest pas de muntanya en el seu recorregut per primera vegada a la història en una cursa professional, posant així a prova la resistència dels millors ciclistes del món.
Amb aquesta nova escultura, «el municipi reafirma el seu vincle amb el ciclisme i la seva voluntat de posar en valor un entorn natural únic. Saldes i el Berguedà es consoliden així com una destinació imprescindible per als amants de l’esport, la natura i l’hospitalitat».
Col·laboració unida entre entitats, ciutadania i administració
Els impulsors de la iniciativa han apuntat que la promoció del Berguedà passa per donar protagonisme no només a la xarxa de carreteres poc transitades, als ports de muntanya o als senders de la comarca, sinó també «al conjunt d’elements que en configuren la identitat: la història, la cultura, el patrimoni, la gastronomia i el paisatge». El coneixement i l’estima pel territori són la base per poder-lo preservar i assegurar-ne el futur. Així, el treball conjunt entre l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), l’Agència de Desenvolupament, el Consell Comarcal, l’Ajuntament de Berga, el Gremi d’Hostaleria i Turisme i diversos agents privats és un factor determinant per transmetre un missatge unitari i reforçar la projecció de la comarca. La finalitat no és únicament atraure visitants, sinó establir un model en què l’esport, la cultura i el medi natural actuïn com a motors econòmics i socials, mantenint alhora el caràcter propi del Berguedà. En aquest marc, es vol aprofitar la tasca desenvolupada en els darrers anys per institucions i empreses turístiques i incorporar-hi iniciatives ciutadanes com ara la Portal Attack.
