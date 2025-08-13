Bagà activa els actes de les renovades Festes de la Baronia de Pinós
Una xerrada i una demostració de com es vestia un guerrer aquest divendres enceten el nou calendari de la cita medieval
Miquel Spa
La Vila de Bagà celebra aquest divendres 15 d’agost, els primers actes com a preàmbul de les Festes de la Baronia de Pinós, que enguany, se celebraran els dies 10, 11 i 12 d’octubre.
Divendres a partir de 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Catalunya, hi haurà la xerrada “L’evolució de la guerra a l’Edat Mitjana” a càrrec de Cristóbal López, historiador especialista en història militar. Tot seguit hi haurà una demostració pràctica sobre com es vestia un guerrer?, a càrrec de Roger Corominas i Unai Urbieta, de la Companyia Almogàver, els quals, en acabar, oferiran una vistosa exhibició de lluites.
Des de l'Ajuntament han recordat que les Festes de la Baronia de Pinós, se celebren des de 1993, tot i que van començar amb diferent nom. El seu objectiu és donar a conèixer el passat medieval de Bagà. Les festes incloïen actes culturals i festius, essent el seu màxim exponent la representació de la llegenda del Rescat de les Cent Donzelles i el mercat medieval, un dels primers de tot Catalunya. Al llarg d’aquest període, s’han anat adaptant les activitats a les necessitats i possibilitats de cada moment, però sense deixar-se de celebrar.
Enguany, les festes, amb el canvi de dates, també gaudiran de diverses novetats. Les festes són organitzats per l’Associació Medieval de Bagà, la Companyia Almogàvers i el suport de l’Ajuntament de Bagà.
