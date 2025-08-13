Bagà activa els actes de les renovades Festes de la Baronia de Pinós

Una xerrada i una demostració de com es vestia un guerrer aquest divendres enceten el nou calendari de la cita medieval

Una batalla de guerrers a la festa medieval de Bagà

Una batalla de guerrers a la festa medieval de Bagà / CLARA DUARTE

Miquel Spa

Bagà

La Vila de Bagà celebra aquest divendres 15 d’agost, els primers actes com a preàmbul de les Festes de la Baronia de Pinós, que enguany, se celebraran els dies 10, 11 i 12 d’octubre.

Divendres a partir de 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Catalunya, hi haurà la xerrada “L’evolució de la guerra a l’Edat Mitjana” a càrrec de Cristóbal López, historiador especialista en història militar. Tot seguit hi haurà una demostració pràctica sobre com es vestia un guerrer?, a càrrec de Roger Corominas i Unai Urbieta, de la Companyia Almogàver, els quals, en acabar, oferiran una vistosa exhibició de lluites.

Des de l'Ajuntament han recordat que les Festes de la Baronia de Pinós, se celebren des de 1993, tot i que van començar amb diferent nom. El seu objectiu és donar a conèixer el passat medieval de Bagà. Les festes incloïen actes culturals i festius, essent el seu màxim exponent la representació de la llegenda del Rescat de les Cent Donzelles i el mercat medieval, un dels primers de tot Catalunya. Al llarg d’aquest període, s’han anat adaptant les activitats a les necessitats i possibilitats de cada moment, però sense deixar-se de celebrar.

Enguany, les festes, amb el canvi de dates, també gaudiran de diverses novetats. Les festes són organitzats per l’Associació Medieval de Bagà, la Companyia Almogàvers i el suport de l’Ajuntament de Bagà.

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos

