Gòsol refà els nans perduts en una inundació i ho fa pagar a l’assegurança

El poble estrena aquesta Festa Major dues figures de les cinc que formaven la comitiva festiva local i que una fuita d’aigua va malmetre el desembre

Els dos nans durant la fabricació

Els dos nans durant la fabricació / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Gòsol

Gòsol tornarà a veure ballar avui els seus nans. Seran dos dels cinc que tenia tradicionalment i que la inundació del magatzem municipal on es desaven va fer malbé.

L’estrena dels dos primers nans del grup de cinc figures que es van fer malbé en l’incident es farà aquest dijous dia catorze d’agost en la cercavila que obre els actes centrals de la Festa Major. L’alcalde, Rafel López, ha apuntat que la recuperació de les cinc figures és molt esperada pels veïns atès que es tractava de nans que en els últimes quaranta anys han format part de les festes i, doncs, les actuals generacions de gosolencs les tenien molt interioritzades. Els altres tres nans que també es tornaran a fer s’estrenaran abans de Nadal si és possible. El consistori ha decidit encarregar refer els cinc personatges enlloc d’encarregar cinc nans nous a fi efecte de preservar el sentiment de pertinença dels veïns respecte les seves figures festives. Els nans, això sí, estaran fets ara amb tècniques i materials d’avui en dia, de manera que seran més ben fets i resistents.

La inundació del magatzem municipal es va produir el mes de desembre després que l’empresa que feia la remodel·lació de l’espai no segellés be una canal d’aigua que, finalment, va acabar omplint d’aigua el local. Davant d’aquesta circumstància, el consistori va reclamar a l’asseguradora de les obres que es fes càrrec del cost de la fabricació de les cinc figures de la comitiva festiva local. Així ha estat com finalment la companyia ha pagat els 9.000 euros que costa fer-les perquè Gòsol no perdi la imatgeria popular.

Els dos que s’estrenen en aquesta Festa Major representen un mossèn i un personatge rialler. Els altres tres que es faran en els pròxims mesos representen el dimoni, una vella i home gran.

