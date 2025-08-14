Bagà saneja el talús de la Vinya Vella i en reobre el camí
Una esllavissada mantenia el vial tallat per seguretat fins que una intervenció geològica ha estabilitzat el terreny
Miquel Spa
El talús esllavissat a la Vinya Vella ja ha estat sanejat. L'ajuntament baganès ha dut a terme les obres necessàries que han permès reobrir al trànsit de vehicles i vianants d'aquesta via, que estava tallada des d'una ensulsiada de roques i terres. Tot i que el consistori ja havia actuat inicialment per retirar el material, la via s’ha mantingut tancada per seguretat fins que s’hi han fet els treballs d'estabilització.
Els treballs, duts a terme per un equip de geòlegs i tècnics en estabilització de talussos de l’empresa Solutioma, han consistit a netejar la zona esllavissada, assegurar les masses rocoses inestables amb perns metàl·lics i recobrir 480 metres de talús amb una xarxa metàl·lica.
Aquesta intervenció ha costat al consistori 33.151,82 euros, que s’han sufragat amb càrrec als fons del Pla de Camins de la Diputació de Barcelona. A més d’aquesta actuació, es preveu que el 2026 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dugui a terme obres de millora integrals al llarg de tota la Via del Nicolau. Finalment, quedarà pendent la redacció d’un estudi geològic exhaustiu dels talussos d'aquesta via. L'encàrrec ha estat fet pel consistori i es preveu que el realitzin tècnics de la secció de boscos i recursos forestals de la Catalunya central. La reiterada aparició d'esllavissades en aquesta àrea ha motivat que l'Ajuntament adopti aquesta decisió, prioritzant la seguretat ciutadana i actuant amb la màxima prudència. Aquest estudi haurà de proporcionar informació detallada sobre la inestabilitat de la zona per poder prendre les decisions més adequades per abordar aquesta problemàtica.
