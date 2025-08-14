Mor Xavier Sistach Ferrer, el primer alcalde de la democràcia a Avià
Va estar al capdavant de l’Ajuntament des de les primeres eleccions, l’any 1979, fins al 1983
Avià ha perdut qui va ser el primer alcalde de la democràcia, Xavier Sistach Ferrer, que ha mort als 78 anys d’edat. Va estar al capdavant de l’Ajuntament des de les primeres eleccions, l’any 1979, fins al 1983. "Era una persona molt afable, respectuosa i servicial, va fer una gran feina per al poble", ha dit l'actual alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal.
Sistach va concórrer a les primeres eleccions de la democràcia com a cap de llista de Convergència i Unió, la formació que va resultar més votada al municipi en aquelles eleccions. "Li va tocar viure una època de creixement en què calia adaptar-se als nous temps", destaca l'alcaldessa.
Després del seu mandat, Sistach va treballar fins a la jubilació a la ferreteria de Berga que porta el seu nom. "Sempre va ser una persona molt apreciada al poble i a la comarca", destaca Canal.
En un comunicat, l'Ajuntament d'Avià expressa el seu més sentit condol per aquesta pèrdua i també el reconeixement de la tasca que va desenvolupar. "La seva dedicació, honestedat i compromís amb el municipi van ser un exemple per a tots nosaltres. Ens unim al dolor de la seva família i amics, i de tot el poble d'Avià".
