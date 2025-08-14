Puig-reig completa la gestió de la brossa amb la recollida de vegetals i oli
L’Ajuntament ha adjudicat el tractament de la fracció vegetal, els mobles i voluminosos, les peces de tèxtil i oli usat domèstic a a la Fundació Horitzó
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puig-reig ha posat en marxa un nou servei de recollida de residus arran de la licitació recent d’un contracte que incorpora com a principal novetat la recollida selectiva de la fracció vegetal.
La nova recollida també ha inclòs la reorganització i ampliació dels punts de recollida d’oli de cuina usat i la renovació dels contenidors de roba. El dossier també contempla que el servei de recollida de voluminosos mantingui el calendari i el sistema habituals, els quals estan disponibles al web municipal.
L’Ajuntament ha adjudicat la gestió de la fracció vegetal, els voluminosos, les peces de tèxtil i oli a la Fundació Privada Horitzó del Berguedà, amb l’objectiu de reforçar la prestació i optimitzar els canals de recollida i, alhora, contribuir a la tasca d’integració social de la fundació. Els veïns poden sol·licitar la recollida de restes vegetals de poda i jardineria a través de telèfon, WhatsApp o formulari en línia, i per fer-ho han de recollir prèviament unes bosses específiques a l’Ajuntament.
Pel que fa a la roba, s’han instal·lat nous contenidors amb boques més petites, ubicats davant de l’Ajuntament, al barri de l’Estació, al barri de les Abelles i a l’Ametlla de Merola. En el cas de l’oli de cuina usat, la xarxa passa de quatre a set punts amb noves ubicacions a Cal Prat, Cal Pons i el nucli de Puig-reig, sumant-se als ja existents a Les Abelles, Cal Marçal, l’Ametlla de Merola i l’illa de residus. El servei de voluminosos es manté amb el funcionament actual. En aquest sentit, l’Ajuntament ha recordat que cal consultar el calendari i contactar amb el servei abans de treure els materials al carrer.
El Berguedà presenta un índex de reciclatge del 57,3%, un percentatge per sobre de la mitjana catalana, al voltant del 40%. n
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Aston Martin fa proves amb un cotxe d'un milió d'euros pel Bages
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida