Berga ofereix per dos anys l'organització de les Barraques de Patum

L’Ajuntament fa una crida a entitats, fundacions i associacions sense ànim de lucre locals a fer-se càrrec de la gestió dels concerts i actuacions

Miquel Spa

Berga

L’Ajuntament de Berga ha obert la convocatòria per formar part de l’organització de les Barraques de Patum Josep M. Isanta per a les anualitats de 2026 i 2027. L’esdeveniment impulsat per l’àrea de Joventut contempla la cessió de l’espai públic a la zona dels concerts que es porten a terme a la plaça Cim d’Estela. L’objectiu és repartir l’espai de les barres entre les entitats locals interessades en gestionar el servei de bar durant els concerts de divendres i dissabte de Corpus. La convocatòria s’adreça a entitats, fundacions o associacions sense ànim de lucre, amb seu social a Berga i degudament inscrites en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Característiques de la convocatòria

Les entitats, fundacions o associacions sense ànim de lucre interessades a formar part de l’organització podran sol·licitar-ho presentant una instància genèrica, de forma telemàtica, del 31 de juliol al 15 de setembre de 2025. Es contempla la participació d’un màxim de vuit entitats. Si el nombre de sol·licituds supera les places disponibles, aquestes es cobriran per ordre d’inscripció.

La cessió de l’espai s’atorgarà per a un període de dos anys consecutius (2026 i 2027), tot i que no serà obligatori exhaurir-los. Les associacions que hagin superat els dos anys hauran de cedir el seu lloc a les noves entitats participants, en cas que el nombre de sol·licituds superi la quantitat de places disponibles. Tenint en compte el supòsit esmentat, es preveu la realització d’un sorteig públic per excloure les entitats que hagin format part de l’organització del concert durant dos o més anys.

Organització i tasques de l’esdeveniment

L’organització habilitarà un únic espai distribuït en diferents mòduls per a les entitats participants, a la plaça Cim d’Estela. Les associacions participants en l’esdeveniment hauran de cofinançar els artistes o grups que actuaran durant la jornada de divendres, ja que són escollits per aquestes entitats. Les funcions que hauran de desenvolupar les persones designades inclouen l’assistència obligatòria a les reunions informatives sobre la logística dels concerts, atendre les barres en cadascun dels torns del servei establert, la recollida del material i la neteja de l’espai de les barres quan hagin finalitzat els concerts, entre d’altres.

El personal aportat per les entitats haurà de ser major de 18 anys i haurà d’haver realitzat obligatòriament la formació sobre dispensació responsable i violències sexistes en l’àmbit de l’oci nocturn promoguda per les àrees de Joventut i Feminisme, en el marc de la campanya ‘Vull la nit!’.

Barraques de Patum

Les Barraques de Patum Josep M. Isanta és un espai cultural ubicat a la plaça Cim d’Estela, que acull dues jornades de concerts gratuïts amb actuacions musicals de qualitat per generar activitat a la zona i complementar els actes patumaires.

Les Barraques de Patum de 2025 han estat patrocinades per l’empresa berguedana Tractaments Ecològics. Enguany, per l’escenari berguedà han passat els artistes i grups següents: Cafè Trio, Trinxats, Brams, Blú Versions, 31 FAM, La Fúmiga, Pep de la Tona, Caipirinyes i PDs Kin K-Cau.

