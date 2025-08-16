Bagà viu amb èxit la prèvia a les Festes de la Baronia de Pinós

Unes 300 persones han participat aquest divendres 15 d’agost a les activitats anomenades “Els guerrers a l’Edat Mitjana”

Un moment de la celebració

Miquel Spa

Bagà

Les activitats prèvies a les Festes de la Baronia de Pinós han estat catalogades com un èxit pels organitzadors. Aquesta valoració arriba en l’any en què s’ha estrenat el nou calendari de la celebració, que trasllada els actes centrals a la tardor i no al mes d’agost, com era habitual fins ara.

La celebració d’“Els guerrers a l’Edat Mitjana”, que ha tingut lloc aquest divendres 15 d’agost a 2/4 de 8 del vespre a la plaça Catalunya de Bagà, ha reunit prop de 300 persones entre els diferents actes que han format part de la jornada prèvia a les festes, que enguany se celebraran els dies 10, 11 i 12 d’octubre.

La xerrada titulada “L’Evolució de la guerra a l’Edat Mitjana”, a càrrec de l’historiador Cristóbal López, especialista en història militar, ha estat seguida per nombrosos assistents, que han mostrat interès per detalls relacionats amb l’època, com ara la idea estesa però errònia que els víkings portaven cascos amb banyes.

El public assitent a l'espectacle

Tot seguit, Roger Corominas i Unai Urbieta, de la Companyia Almogàver, han fet una demostració pràctica sobre la indumentària dels guerrers, explicant les peces de roba que es feien servir tant en la vida quotidiana com en la guerra, així com les diferents armes.

L’acte ha finalitzat amb una exhibició de lluita entre els mateixos Corominas i Urbieta, que han hagut de suportar les altes temperatures mentre portaven les capes i peces de vestuari pròpies de l’època.

Molts dels assistents s’han fet fotografies amb els dos guerrers i han tingut ocasió de veure de prop les armes utilitzades a la demostració.

L’Associació Medieval de Bagà ha expressat la seva satisfacció per l’afluència de públic i ha destacat que l’activitat ha estat un bon aparador per als visitants de la vila, en el marc de la preparació de les Festes de la Baronia del mes d’octubre.

L’acte ha estat organitzat per l’Associació Medieval de Bagà i la Companyia Almogàver, amb el suport de l’Ajuntament de Bagà.

