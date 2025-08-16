Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
Propietari del taller multimarca Garatge Carboa, amb 40 anys d’història, ha mort a l’edat de 60 anys
L’església de Puig-reig es va omplir a vessar per retre comiat a l’empresari local Xavier Boatella Capellas, que ha mort a l’edat de 60 anys. Mecànic de professió, actualment regentava el Garatge Carboa, ubicat a la mateixa població berguedana, un taller multimarca fundat l’any 1974 per la seva família i que treballa no només en la reparació de turismes, sinó també de vehicles de flota d’empresa, maquinària agrícola i, fins i tot, en la restauració de vehicles clàssics.
En una nota, la Cambra de Comerç de Barcelona, amb delegació al Berguedà, ha lamentat la seva pèrdua, de qui n’ha destacat que «ha estat una persona molt estimada a la seva comunitat de Puig-Reig i un professional compromès amb el teixit econòmic i social del nostre país». La Cambra, diu, «vol reconèixer la seva dedicació i l’empremta que deixa en tots aquells amb qui va compartir projectes, idees i valors».
També en subratlla que «al llarg de la seva trajectòria, va destacar pel seu esperit emprenedor, la seva proximitat i la seva voluntat de contribuir al progrés col·lectiu». L’entitat ha traslladat el seu condol a l’esposa de Boatella, Mercè Sallés, que és l’actual presidenta de la Cambra al Berguedà. Xavier Boatella era fill de Josep Maria Boatella, qui va ser alcalde de Puig-reig per ERC durant una dècada, del 1995 al 2005, i que va morir fa tot just dos mesos, a l’edat de 91 anys.
