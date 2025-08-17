Avià crea un Escape Room familiar per fer conèixer el poble que estrenarà per la Festa Major
L’Ajuntament dissenya un programa que combina novetats com una prova ciclista per a totes les edats i actes tradicionals amb un pes especial de la música
Miquel Spa
L’Ajuntament d’Avià ha anunciat que la Festa Major d’enguany, que se celebrarà del dimecres 27 al diumenge 31 d’agost, comptarà per primera vegada amb un Escape Room familiar, una activitat multigeneracional que servirà per donar a conèixer el poble. El joc d’enginy recorrerà diversos punts del nucli urbà i convidarà a participants de totes les edats a resoldre proves per completar el recorregut.
Una altra de les novetats de la festa serà la Bike Kids Family Race, pensada per introduir els més petits al món de la bicicleta, mentre que la tradicional baixada d’andròmines tornarà a combinar creativitat i velocitat amb l’animació de tot el públic. La programació musical inclou el musical ‘Hits of Broadway’, concerts del grup Sexenni i de l’Últim Àtom Band, i les tradicionals Havaneres amb el grup Sac i Ganxo, amb rom cremat. Tampoc faltaran les sardanes amb la Cobla Pirineu, entre altres propostes musicals i activitats dirigides a tots els públics. Durant els dies de festa també es podran trobar tallers de manualitats, activitats infantils a la plaça i jocs populars pensats per a famílies.
Un dels moments més destacats serà la Nit de Foc, que enguany commemora el 20è aniversari de la colla de diables Esclata Aglans i del drac. Per garantir la seguretat, els participants hauran de portar roba de cotó de màniga llarga, barret i calçat tancat. El públic haurà de respectar els espais delimitats i no interferir amb la coreografia ni amb el pas dels diables. A més, la Nit de Foc inclourà un recorregut per diversos carrers del nucli urbà, amb punts d’animació complementaris i espectacles pirotècnics.
A més de les activitats lúdiques i musicals, la Festa Major inclou una oferta esportiva i de lleure. El programa inclou un torneig de vòlei-fang, un partit de futbol entre solters i casats i un torneig de petanca. La plaça Ateneu acollirà la tercera Fira de cervesa artesana i un mercat de productes de proximitat, amb parades de comerços i productors locals. Durant la fira es podran tastar diferents varietats de cervesa i participar en activitats de degustació guiada, així com en demostracions de cuina amb productes autòctons.
L’Ajuntament ha posat un accent especial en la seguretat, la inclusió i el civisme. Tots els espais de la festa han estat adaptats per a persones amb diversitat funcional, i un servei de seguretat privada patrullarà els carrers durant les nits de concerts. Per primera vegada, la Festa Major comptarà amb un Punt Lila, gestionat per la Diputació de Barcelona, que oferirà informació, assessorament i acompanyament a qualsevol persona que es trobi en situació d’abús o vulgui col·laborar a fer de la festa un espai lliure de sexisme. També es faran sessions informatives per voluntaris i participants sobre protocols de seguretat i primers auxilis. Segons l’alcaldessa, Patrocini Canal, el programa s’ha dissenyat per ser «divers, inclusiu i sostenible». La Comissió de la Festa Major i els voluntaris han treballat per preparar activitats que arribin a tots els públics i edats. L’Ajuntament ha remarcat la importància de la participació responsable
