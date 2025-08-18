Borreda fa parlar les parets: un mural recupera la memòria local
Una pintura que recorda una família del mateix carrer s’afegeix al conjunt d'obres urbanes que rememoren episodis del poble
L’Ajuntament de Borredà ha inaugurat aquest diumenge 17 d’agost un mural a l’entrada del carrer de la Font, coincidint amb el dia central de la Festa Major. L’espai triat és el vial més antic del nucli urbà i amb més valor històric del municipi.
L’obra ha estat realitzada pel muralista Slim Safont i porta per nom “Les Trotes”. Ha representat un paisatge i diverses figures de mitjan segle XX. El mural ha fet referència a dues germanes conegudes amb aquest nom que havien viscut a l’antic número 8 del carrer de la Font. En aquella casa hi havien residit tots els germans Espelt Armengol —Pere, Josep, Jaume, Ramona, Dolors, Pepeta i Margarida— juntament amb un oncle, Josep Espelt Clara. Procedien de pobles propers i s’havien establert a Borredà per treballar en tasques de pagès.
La família havia viscut de manera senzilla i s’havia dedicat a feines de subsistència que els havien fet visibles i coneguts dins la comunitat. La seva manera de viure i la seva presència han servit d’inspiració per a la creació del mural, que ha volgut posar en valor una etapa de la història local ja desapareguda.
Amb aquesta actuació, Borredà ha incorporat una nova peça al conjunt de murals que, en els darrers anys, s’han pintat en punts cèntrics i molt transitats del municipi. Els tres anteriors s’han situat a l’aparcament municipal, a les escoles i a la zona esportiva. Amb el del carrer de la Font, l’Ajuntament ha consolidat un projecte de decoració mural que té com a objectiu omplir d’imatges pròpies o evocadores diversos espais urbans. Segons fonts municipals, la intenció és donar continuïtat a la iniciativa en els pròxims anys.
L’acte inaugural s’ha fet després de la representació del Gall Radulf i de l’actuació del nou Esbart, que ha recuperat el Ballet i la Corranda de Borredà. Tot seguit, nombroses persones s’han concentrat davant del mural per escoltar les intervencions de Rosa Ma Soler, primera tinent d’alcalde, i del mateix artista, que ha explicat el procés de treball i la idea que ha guiat la seva creació.
Finalment, els balladors participants en les danses tradicionals, el muralista i l’alcalde, Jesús Solanellas, s’han fet una fotografia conjunta davant de l’obra, moment que ha servit per cloure l’acte oficial d’inauguració.
El finançament del mural ha estat possible gràcies a un ajut de la Diputació de Barcelona i a una aportació complementària de l’Ajuntament de Borredà. Amb aquesta fórmula, el consistori ha volgut reforçar la col·laboració entre administracions i assegurar la continuïtat del projecte de murals urbans.
