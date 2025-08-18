Extingeixen un incendi de plàstics i palets a l'exterior d'un polígon de Berga
El foc es va encendre pels volts de 2/4 de 8 del vespre d'aquest diumenge
Redacció
Berga
Els Bombers de la Generalitat van extingir el vespre d'aquest diumenge un incendi que va cremar plàstics i palets a Berga. L'incident va tenir lloc a l'exterior d'una nau del polígon industrial la Valldan pels volts de 2/4 de 8 del vespre. El foc no va deixar cap ferit.
Bombers es van activar amb dues dotacions per actuar en aquesta incidència.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- El fum dels incendis de l'oest de la Península enterboleix el cel de la regió
- Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
- L’històric Soccer canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Així li va quedar la cara a Joan García després de la puntada de Muriqi