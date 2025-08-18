Extingeixen un incendi de plàstics i palets a l'exterior d'un polígon de Berga

El foc es va encendre pels volts de 2/4 de 8 del vespre d'aquest diumenge

Moment de l'extinció del foc

Moment de l'extinció del foc / Bombers de la Generalitat

Berga

Els Bombers de la Generalitat van extingir el vespre d'aquest diumenge un incendi que va cremar plàstics i palets a Berga. L'incident va tenir lloc a l'exterior d'una nau del polígon industrial la Valldan pels volts de 2/4 de 8 del vespre. El foc no va deixar cap ferit.

Bombers es van activar amb dues dotacions per actuar en aquesta incidència.

