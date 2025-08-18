L’últim cens ratifica el Parc del Cadí com a refugi ideal de set rapinyaires
Unes jornades d’observació han permès identificar trencalòs, voltor, esparver, aligot, corb, cornella i falcó i fixar la clau dels marges vegetals
Miquel Spa
L’últim cens de rapinyaires realitzat entorn del Parc Natural del Cadí ha constatat, aquest estiu, que els paratges alts de la Cerdanya, el Berguedà i l’Alt Urgell es mantenen com a espais idonis per a la cria i reproducció d’espècies. En aquest sentit, l’estudi ha constatat la importància de l’existència dels marges vegetals com a element clau per la supervivència d’aquestes espècies d’aus, així com d’altres animals, a la zona protegida del parc.
El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha completat aquest mes de juliol el cens anual del programa de Seguiment General de Rapinyaires Forestals (SEGRE), una iniciativa que es duu a terme a tot Catalunya sota la coordinació de l’entitat ICOcells. L’objectiu és obtenir dades fiables sobre l’abundància i distribució de les aus rapinyaires que habiten els boscos del país. El mètode de treball es basa en el mapatge dels territoris des d’un punt fix d’observació, una tècnica que permet establir índexs comparables any rere any i detectar possibles canvis en les poblacions. En l’edició de 2025, les jornades d’observació al Cadí-Moixeró han permès identificar la presència de set espècies: el trencalòs, el voltor, l’esparver comú, l’aligot comú, el corb, la cornella i el falcó. Segons els tècnics del parc, la diversitat detectada confirma la importància d’aquest espai natural com a refugi de fauna i com a punt estratègic per a la conservació d’espècies amenaçades.
El seguiment del SEGRE es repetirà l’any vinent per continuar traçant l’evolució d’aquestes poblacions i avaluar-ne la resposta davant possibles canvis ambientals o pressions humanes.
Sobre aquest estudi, el tècnic de l’Institut Català d’Ornitologia i membre de l’equip del projecte SEGRE que participa en el monitoratge del parc del Cadí Moixeró Marc Fusellas ha explicat que «la configuració agroforestal de la plana del Segre a la Cerdanya té com a singularitat l’alta quantitat de marges vegetals entre parcel·les de conreu. Aquests marges surten dels murs de pedra seca típics d’aquesta zona de Catalunya. Els marges vegetals mantenen un estat òptim de les poblacions de les preses de carnívors com guineus, fagines, mosteles i, per descomptat, rapinyaires, per tant, el lloc esdevé un ambient perfecte per aquests tipus d’animals. Per altra banda, la Cerdanya queda encerclada per la cara nord del Cadí amb masses forestals on hi podem trobar àliga marcenca, aligot vesper, etc. I la cara sud del Pirineu, més esclarissada, amb espècies tan singulars com la perdiu blanca i antigament el corriol pit-roig. En conclusió, la Cerdanya és una zona d’alt valor ecològic, en bona part gràcies als marges vegetals, i hi crien espècies d’ocells que no ho fan enlloc més dels Pirineus catalans, és el cas del torlit o la cuereta groga». El parc té una superfície aproximada de 41.060 hectàrees, repartides entre les tres comarques. L’altitud varia entre els 800 metres a les valls i els 2.648 metres del cim del Vulturó, el punt més alt. Va ser declarat parc natural el 15 de juliol de 1983.
El parc compta amb centenars d’espècies animals repartides en diversos grups taxonòmics. El nombre d’espècies d’aràcnids supera les 300, mentre que els insectes inclouen més de 700 espècies d’escarabats i prop de 500 papallones. Entre els rèptils, s’hi observen la sargantana roquera, la sargantana iberoprovençal, la serp d’aigua, la serp verd-i-groga i l’escurçó. Els ocells sumen al voltant de 130 espècies registrades, amb presència d’exemplars com el picot negre, el gall fer, el mussol pirinenc, el voltor, el trencalòs, l’àliga daurada i el xoriguer. Pel que fa als mamífers, s’hi registren unes 60 espècies amb major presència de l’isard, el cabirol, el cérvol i la marmota.
Aquestes dades situen el parc com un dels espais més densos en biodiversitat del país pel que fa a fauna invertebrada, rèptils, amfibis, ocells i mamífers.
