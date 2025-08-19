Una família de Vilada avisa que anirà als tribunals si no es fa la depuradora
Propietaris d’un molí proper a la riera alerten de la contaminació del torrent, les fonts i els pous. El Consell admet la situació i afirma que és la seva prioritat
Miquel Spa
Una família de Vilada, el nom de la qual ha demanat de mantenir en l’anonimat, ha avisat que portarà el Consell Comarcal i l’Agència Catalana de l’Aigua als tribunals si no executa el projecte de construcció de la depuradora local. Segons ha denunciat aquesta família, que és propietària d’un antic molí a tocar de la riera, fa vint-i-cinc anys que s’hauria d’haver fet aquest equipament perquè encara ara el clavegueram del municipi s’aboca directament al torrent, el qual posteriorment aboca la brutícia al pantà de la Baells.
El matrimoni ha alertat que «fa vint-i-cinc anys que Vilada va fer el clavegueram nou i des de llavors s’aboca a la riera, i tot i que hi ha hagut diversos projectes per fer una depuradora, encara no s’ha fet. Amb aquest abocament diari de les aigües negres del poble, amb deixalles sòlides com ara compreses i tot el que es pugui imaginar, tenim la riera totalment contaminada, les fonts han passat de ser potables a ser no potables i la flora i la fauna n’han quedat afectades. Després, a més, tot l’abocament va a la Baells, que tenim a cinc-cents metres». Els propietaris d’aquest molí antic han alertat que el poble viu amb el perill real que quedin contaminades també les aigües que utilitza per abastir la xarxa de boca atesa la proximitat dels pous amb l’abocador. Aquests veïns de Vilada, que afirmen que al poble tothom està d’acord que existeix aquesta problemàtica a pesar que siguin ells qui n’aixequin el crit d’alerta, han lamentat que els diversos projectes que ha intentat tirar endavant tant l’ACA com el Consell Comarcal hagin anat quedant bloquejats. Els propietaris del molí han remarcat que «la situació és dramàtica;abans ens banyàvem al riu, hi havia peixos... Estem davant d’un delicte penal i si no actuen ens veurem obligats a anar als tribunals perquè és un delicte flagrant. Estem parlant de ‘Berguedà, terra de futur’ quan el futur que veiem és negre».
President del Consell: "És la nostra prioritat"
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Moises Masanas, ha reconegut que és urgent fer la depuradora de Vilada i ha emfatitzat que «no és que sigui una prioritat, sinó que és la prioritat del Consell Comarcal i l’ACA». En aquest sentit, Masanas ha argumentat que en els últims anys, amb la situació de sequera que vivia el país, l’Agència Catalana de l’Aigua ha posat per davant els projectes d’abastament d’aigua i ha deixat en segon terme els de sanejament, raó per la qual instal·lacions necessàries com la de Vilada han anat quedant relegades. Amb tot, ha apuntat el president del Consell, el projecte està previst i més ara que, finalment, se n’ha pogut fixar un emplaçament definitiu. Això arriba després que la intervenció d’uns veïns del poble aturés un projecte anterior al·legant que afectava els seus terrenys. Ara, en canvi, amb aquest tràmit resolt, el Consell ja està en disposició de reactivar els tràmits previs i la licitació, segons ha explicat Masanas. El president del Consell ha remarcat que «la de Vilada serà la pròxima depuradora que farem a la comarca, això és segur». La població compta amb un padró de 443 habitants.
- L’històric Soccer de Manresa canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Comissaries clandestines xineses han assetjat a la regió central dissidents del règim
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Apareixen una quinzena de cigonyes electrocutades entre Cardona i Navàs
- Marta León: 'Un dia més de peix suposa un ibuprofèn menys
- Bombers de la regió i un avió d’Òdena, entre els efectius del comboi d'ajuda enviat a l’incendi de Jarilla
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»