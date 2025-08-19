La Pobla de Lillet tanca la piscina per un bacteri "estrany" i investiga si és de defecació
L'alcalde avisa que es reserva l'opció d'emprendre accions legals si es tracta d'una bretolada
Miquel Spa
L'Ajuntament de la Pobla de Lillet s'ha vist obligat a tancar aquest matí de dimecres la piscina municipal davant la presència d'un bacteri que el mateix alcalde, Enric Pla, ha definit com a "estrany". L'empresa encarregada de mantenir la qualitat de l'aigua, que realitza tres anàlisis cada dia, ha notificat a l'Ajuntament aquest dimarts al vespre l'existència d'un bacteri molt estrany en piscines. Davant d'aquest fet, el consistori ha tancat durant tres dies l'equipament i ha activat el protocol de neteja i desinfecció.
L'alcalde s'ha mostrat molt sorprès per aquest incident i ha alertat que, una vegada concloguin les investigacions, el consistori prendrà mesures, entre les quals hi ha la possibilitat de posar el cas en mans dels Mossos d'Esquadra i emprendre accions judicials. Pla no ha descartat que es tracti d'una possible bretolada com les que a les últimes setmanes s'han produït en centenars de piscines de tot l'Estat, consistent a dipositar-hi una defecació. L'Ajuntament disposa d'imatges de la piscina perquè hi ha un sistema de càmeres que funciona a partir de les 8.00 del vespre, quan tanca l'equipament. Pla no ha dit de quin bacteri es tracta atès que forma part del secret de la investigació.
El tancament de la piscina tindrà fins divendres una afectació menor de la que hauria tingut fins ahir atès que al Pirineu i Prepirineu no fa dia per banyar-se, amb el cel ennuvolat i una baixada de les temperatures.
En les últimes setmanes, diversos municipis catalans han hagut de tancar les seves piscines per la presència d'excrements humans a l'aigua. Això inclou incidents a Bellver de Cerdanya, on es va tancar la piscina després que un incívic hi defecés, i a Berga, on un infant va patir un accident similar. Aquests fets s'han atribuït a un repte viral que incita a defecar en piscines públiques, un fenomen que ha afectat prop de 300 piscines a tot l'Estat des de l'inici de la temporada. Els ajuntaments afectats han activat els protocols sanitaris corresponents per garantir la seguretat dels usuaris.
