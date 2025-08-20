Bagà reforça la informació local i turística a l’àrea d’autocaravanes
Els nous elements de comunicació informen dels serveis que ofereix l’aparcament així com els punts d’interès del municipi
Miquel Spa
L’Ajuntament de Bagà ha posat en marxa una nova senyalització a l’àrea d’autocaravanes del municipi amb l’objectiu de facilitar la informació als usuaris i garantir una estada còmoda i segura. La iniciativa respon a la creixent afluència d’autocaravanes i vol consolidar aquest espai com a punt de referència dins del turisme itinerant a la comarca del Berguedà.
Els treballs han inclòs la instal·lació de dos plafons informatius a l’entrada de l’àrea. El primer ofereix detall dels serveis disponibles, com el buidatge d’aigües grises i negres, les normes d’ús i un mapa del municipi. El segon plafó proporciona informació turística en diversos idiomes, destacant els punts d’interès, els llocs històrics i emblemàtics, així com rutes de senderisme i altres activitats a Bagà.
Segons l’Ajuntament, aquesta actuació reforça l’oferta turística local i permet als visitants conèixer tots els recursos del municipi per gaudir-ne plenament. A més, es preveu la instal·lació pròximament de fanals solars, que dotaran l’espai de llum durant la nit i milloraran la seguretat dels usuaris.
L’àrea d’autocaravanes de Bagà, estrenada el setembre de l’any passat, respon a la necessitat de donar resposta a l’impuls del turisme itinerant a la comarca. Des dels seus inicis, aquest espai s’ha consolidat com un punt estratègic per a viatgers que recorren el Berguedà, atraient famílies, grups i aficionats a la natura que busquen combinació de tranquil·litat i proximitat al centre històric del municipi. En aquest any, l’àrea s’ha anat ampliant i millorant, adaptant-se a les necessitats dels visitants, i ha esdevingut un model de gestió que combina serveis bàsics amb informació turística. La seva ubicació permet als autocaravanistes descobrir el nucli antic de Bagà i passar la nit en un espai tranquil a l’entrada del poble. n
