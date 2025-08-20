La Pobla dona per bo que el bacteri de la piscina no va venir d’una defecació
Sense descartar totalment la hipòtesi de la bretolada, l’Ajuntament activa per si de cas la desinfecció de xoc i es disposa a reobrir la instal·lació el divendres
Miquel Spa
L’Ajuntament de la Pobla de Lillet té previst reobrir les piscines municipals aquest divendres i tancar el dossier sobre la investigació pel bacteri trobat dilluns després que les anàlisis hagin mostrat que es tracta d’una contaminació més usual del que es va creure en un principi.
Les anàlisis fetes a l’aigua de la piscina han alleugerit l’equip de govern municipal, que en un principi va sospitar que la contaminació es podia tractar d’una nova bretolada consistent en dipositar defecacions a l’aigua, sigui humanes o animals. Ara, sense descartar totalment aquesta possibilitat, la hipòtesi que la piscina de la Pobla hagi estat víctima d’aquesta bretolada que s’ha anat estenent a tot l’estat, i que ha afectat en les últimes setmanes les piscines de Bellver i Berga, ha perdut pes. L’alcalde, Enric Pla, ha explicat que «es tracta d’un bacteri que es pot trobar amb una certa normalitat en piscines o jacuzzis i que pot haver entrat a l’aigua de manera accidenta. De manera intencionada també, però en principi no ho creiem. No podem descartar que es tracti d’una defecació, perquè també ho podria ser, però ens decantem per pensar que ha estat una contaminació fortuïta. Això és el que ens diuen. No podem dir alegrement que segur que no ha estat una defecació, però els tècnics que ho han analitzat ens diuen que tot fa pensar que no ha estat una bretolada». L’alcalde ha apuntat que amb la intervenció dels tècnics de Salut Pública i les anàlisis fetes a l’aigua, la hipòtesi de l’origen de la contaminació ha fet un gir: «contrastant més la informació han vist que el més probable és que hagi estat un incident fortuït».
Amb tot, l’Ajuntament ha activat el protocol de desinfecció de la piscina i aquests dies està fent un tractament de xoc a l’aigua. Una vegada l’hagi conclòs, aquest dijous farà una última anàlisi de seguretat per, en cas que surtin ja neta del tot, reobrir les instal·lacions el divendres. Això permetria la Pobla de Lillet recuperar el servei el cap de setmana i els pròxims set dies amb la recta final de la campanya d’estiu. En aquest sentit, Enric Pla ha apuntat que es volen assegurar que la bassa estigui plenament utilitzable: «farem una contraanàlisi abans d’obrir per comprovar que tot estigui i bé i si tot va com hem previst, el divendres ja s’hi podran banyar».
