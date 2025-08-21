La fi de la sequera permet Berga reprendre el pla de replantació d'arbres urbans
L’Ajuntament substitueix exemplars morts i actualitza les espècies en funció de l’objectiu de cada carrer, ja sigui per crear entorns verds o per estètica
Miquel Spa
La fi del període de sequera amb el pantà de la Baells i la conca del Llobregat a vessar d’aigua, la qual abasteix el municipi de Berga, ha permès l’Ajuntament reprendre el programa de manteniment i replantació dels arbres urbans. Aquest programa havia quedat interromput amb els decrets de sequera per tal de seguir les restriccions establertes per les administracions tant locals com nacionals.
L’Ajuntament de Berga manté des de fa més d’una dècada la línia de potenciar i ampliar l’arbrat urbà. Aquesta estratègia, que ja ha suposat la incorporació de centenars d’exemplars en punts sensibles com passeigs i entorns escolars, ha tingut aquest any un nou capítol amb la plantació de 63 arbres repartits per tots els barris, segons ha enumerat el mateix consistori.
Els treballs, executats a partir de la primavera, han consistit tant en la substitució d’arbres en mal estat com en la creació de noves zones arbrades. L’objectiu és guanyar espais de refugi climàtic, és a dir, àrees que ofereixin condicions ambientals favorables per mitigar els efectes de la calor i la sequera. Els beneficis, però, van més enllà de l’ombra i la frescor: la presència d’arbres redueix la contaminació, el soroll i la temperatura, a més de millorar la qualitat de l’aire.
La campanya del 2025 ha incorporat més d’una desena d’espècies diferents, entre les quals hi ha aurons, ginkgos, noguers del Caucas, grèvols, moreres, lledoners, plàtans i coníferes. Les plantacions s’han fet en una vintena de carrers i places de la ciutat.
Entre les actuacions més destacades hi ha la incorporació d’arbres per donar més ombra als patis de les escoles Santa Maria de Queralt, Santa Eulàlia i Sant Joan (en aquest cas, a la tardor), la col·locació de tres pícees a la plaça dels Països Catalans i nous aurons a la plaça Tarascon. En aquesta línia, els tècnics també han apostat per recuperar part de l’antiga alineació de plàtans de l’entrada sud de Berga, a la carretera de Sant Fruitós, amb deu exemplars nous que es preveu anar ampliant els pròxims anys.
El consistori ha reposat, a més, arbres malmesos per accidents en punts com el passeig de la Pau, la Gran Via, la plaça de la Creu o l’aparcament de la Font del Ros. Un altre dels elements singulars ha estat la plantació d’un ginkgo a la plaça del Forn, en un espai reurbanitzat arran de l’enderroc d’un edifici municipal.
Més enllà de plantar, però, cal garantir la supervivència dels exemplars. Això implica retirar soques, preparar els escocells i, sobretot, assegurar el reg, especialment durant els primers anys i en episodis de calor intensa. Aquest estiu, tant al juny com a mitjan agost, s’han hagut de fer regs extraordinaris per preservar la salut dels arbres nous.
Amb aquesta campanya, Berga manté la línia de renovació i replantació d’arbres amb l’objectiu de garantir espais verds i d’ombra dins l’àmbit urbà. Actualment, la ciutat disposa d’un total de 2.500 exemplars repartits pels diferents barris.
El regidor responsable d’Urbanisme, Aleix Serra, ha explicat el criteri que segueix el consistori a l’hora de triar els vials on es fan les replantacions: «en alguns casos és la necessitat de reposar arbres que, sigui per ventades, accidents o el que sigui, cauen i cal substituir-los; en altres casos perquè hi ha espais lliures. La nostra voluntat és anar afegint arbres als carrers de la ciutat. En altres èpoques se n’han tret, però el nostre objectiu és anar creixent en aquest aspecte i anar millorant en els casos en què, per exemple, hi ha espècies que no són adequades a l’espai». En aquest sentit, Serra ha apuntat que la tria de l’espècie també segueix una pauta: «sempre depèn de cada lloc perquè hi ha espais on es pot posar un arbre molt gran i en altres entorns més petits no, tot depèn del que es busqui en cada espai. Normalment, es busca fer ombra o millorar l’estètica, però cal seguir sempre un criteri perquè tant a Berga com en altres ciutats abans es plantava arbres que eren sovint massa grossos pel carrer o plaça que ocupaven i després els havies d’anar tallant tota la vida. Això ho hem de tenir en compte».
La campanya de replantació d’arbres comporta cada any la incorporació d’entre cinquanta i seixanta nous exemplars amb l’objectiu d’anar fent una ciutat més amable i verda alhora que fresca els mesos de calor.
