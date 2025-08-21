Gironella tanca una Festa Major de plena participació
L'Ajuntament qualifica la celebració de gran èxit amb puntes d'assistència de més de 3.200 persones
Miquel Spa
Gironella ha posat punt final a les Festes de Sant Roc després de set dies de programació organitzada per la regidoria de cultura. La Festa Major ha comptat amb activitats de caràcter cultural, musical i popular, adreçades a públics diversos i distribuïdes en diferents espais del municipi. Els actes van registrar pics d’audiència de més de 3.200 persones i van comptar amb una acollida generalitzada per part del públic.
Les celebracions van començar amb una exposició sobre la imatgeria popular local, impulsada per l’entitat Tres Pinyes. L’exposició va reunir els gegants Tomàs i Antònia, el Lleó de Gironella, la colla de capgrossos i la nova gegantona Raimunda, creada pel Consell d’Infants. També s’hi van mostrar els vestits de les entitats, entre elles l’Esbart Sant Jordi, responsable del ball de l’Almorratxa.
Una de les novetats va ser l’espectacle inaugural, conduït per les pregoneres Carla i Laia Font Estruch, que va donar pas al pregó. El calendari va incloure també l’Esclatada, acte consolidat en la programació, que va reunir la imatgeria de la vila i colles convidades com la Somera de Reus, la colla gegantera de Navàs, la colla gegantera de Prats, els K+Sonen de Balsareny i els Diables d’Esplugues de Llobregat. L’acte va incorporar un espectacle pirotècnic i musical.
El cartell musical va tenir com a caps de programa The Tyets, que van actuar davant més de 3.000 persones, i l’orquestra Di-Versiones, amb la seva primera presència al Berguedà. També hi van actuar Mon DJ, Anna Gisbert i les orquestres Venus i Montgrins.
La cultura popular va tenir un paper destacat amb el festival de dansa folklòrica i el pubillatge de Gironella, amb actuacions de l’Esbart Sant Jordi i l’Esbart Manresà. La programació infantil i familiar va comptar amb espectacles i, com a novetat, una zona d’atraccions destinada al públic juvenil.
El regidor de cultura, Lluís Vall, ha destacat que s’han viscut uns dies amb un alt nivell de participació i gairebé sense incidències. Paral·lelament, l’Ajuntament va reforçar les mesures d’accessibilitat, la seguretat ciutadana i la neteja dels espais públics, amb un pla dissenyat per garantir el correcte desenvolupament de la Festa Major.
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu