L’Ajuntament d’Olvan rep el Catàleg de Masies
El document identifica 81edificis històrics d'interès que podran ser protegits
Miquel Spa
El Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Olvan el Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (PEM). S’obre un període d’exposició pública, al·legacions i sol·licitud d’informes sectorials als organismes competents. L’aprovació definitiva del document permetrà compatibilitzar la preservació del patrimoni rural amb el desenvolupament sostenible i la dinamització econòmica del municipi.
El Pla especial de catàleg de masies (PEM) d’Olvan incorpora 80 masies i 1 construcció patrimonial aïllada rellevants pel seu valor arquitectònic, històric, paisatgístic, ambiental i social. Cada edificació està catalogada mitjançant una fitxa individualitzada que en descriu les característiques, l’estat de conservació, els usos actuals, els riscos ambientals i les condicions específiques d’intervenció. Aquest pla representa una eina fonamental per a la gestió del sòl no urbanitzable d’Olvan, perquè contribuirà a fer compatible la preservació del patrimoni rural amb el desenvolupament sostenible i la dinamització econòmica del municipi.
El document, elaborat pel Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona, estableix un marc normatiu detallat per a la rehabilitació, reconstrucció i ampliació d’aquestes construccions. També regula la possibilitat de divisió horitzontal i es defineixen els usos admesos: habitatge, turisme rural, restauració, activitats professionals, artístiques, educatives i serveis comunitaris. Paral·lelament, també s’ha redactat una modificació puntual de les normes subsidiàries del municipi per tal d’adequar al planejament municipal vigent els nous usos permesos pel Pla especial de catàleg de masies.
El Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona ofereix suport als ens locals mitjançant els recursos tècnics Planejament urbanístic per a petits municipis, Suport en matèria urbanística i Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme, a més del recurs econòmic Finançament per a la redacció de planejament urbanístic.
El suport de la Diputació de Barcelona per a la catalogació d’edificacions singulars respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 ‘Ciutats i Comunitats Sostenibles’. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.
