Puig-reig finançarà part del transport als joves d’estudis postobligatoris
Una subvenció de la Diputació de Barcelona permet l’Ajuntament obrir una línia d’ajudes amb un màxim de noaranta euros omplint un formulari a la web
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puig-reig ha rebut una subvenció per part de la Diputació de Barcelona que li permetrà en aquest nou curs subvencionar el transport als joves del municipi que cursin estudis postobligatoris.
L’ajuda pública permetrà finançar el transport als estudiants de Puig-reig amb un import màxim de noranta euros. El consistori ha obert una partida de 8.000 euros que repartirà entre els alumnes d’entre 16 i 24 anys del municipi que s’hagin matriculat en qualsevol formació, ja sigui cicles formatius de grau mitjà i superior o graus universitaris i, també, batxillerats que no es facin a Puig-reig, com l’artístic. Els noranta euros de límit resulta de la suma del que costa dos abonaments trimestrals en la nova tarifació del Berguedà. L’Ajuntament calcula que la partida pot arribar a beneficiar a més d’un centenar d’alumnes del poble.
L’equip de govern ha posat en marxa un aplicatiu al portal municipal a Internet amb el qual podran presentar el rebut que acrediti la despesa en transport i, així, recuperar part del seu cost. La subvenció beneficiarà els alumnes que cursin cicles formatius o graus mitjans i superiors del poble i que n’hagin de marxar per anar a classe. L’alcaldessa, Eva Serra, ha argumentat que «hem volgut ampliar les ajudes a tots els estudiants, no tan sols els que estan en una situació de vulnerabilitat perquè entenem que l’educació és una qüestió fonamental». L’alcaldessa ha explicat que el mètode per obtenir l’ajuda serà molt fàcil: «els alumnes tan sols ens han de portar el justificant de la compra de la targeta d’abonament i omplir un formulari que ja és a la pàgina web i el consistori els reemborsarà l’ajuda que els correspongui».
