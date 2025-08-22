Puig-reig triplicarà el cabal d’aigua en el nou abastament de Fonollet
L’Ajuntament te el projecte a punt de licitar per tancar dues dècades de demandes amb una canonada per la carretera
Miquel Spa
La canalització de l’aigua al nucli de Fonollet des de la xarxa municipal de Puig-reig triplicarà l’actual cabal per tal que els veïns no pateixin baixades en l’abastament i les canonades es faran passar per la carretera i no pas pels prats de conreu per a fer més àgils possibles reparacions en el futur.
L’Ajuntament de Puig-reig te actualment en exposició pública el projecte, el qual ha de satisfer una reivindicació històrica dels veïns que durant dues dècades han esperat l’arribada de la xarxa municipal. Una vegada es tanqui aquest període, el consistori que encapçala Eva Serra es disposarà a efectuar la licitació per tal que en un termini de setmanes puguin començar les obres. L’equip de govern treballa amb la previsió que l’esperada canalització de l’aigua arribi a Fonollet a principi de l’any que ve. Així, l’actuació respon a una reivindicació veïnal que dura més de vint anys, des que els habitants van començar a reclamar un subministrament continuat i regulat. Encara ara, els residents depenen de dipòsits comunitaris que ofereixen cabals limitats i irregulars. El projecte contempla diverses fases. La primera inclou estudis tècnics sobre l’orografia del terreny, el traçat de les canonades i la capacitat del sistema actual d’abastament municipal. També es preveu un pla de finançament que combina recursos propis de l’Ajuntament i ajuts de la Diputació de Barcelona per cobrir el cost de les obres.
La segona fase serà la construcció de la xarxa de canonades que connectarà Fonollet amb la xarxa principal de Puig‑reig. Aquestes instal·lacions permetran portar aigua fins a cada habitatge i garantir el subministrament per al consum domèstic, així com per a usos agrícoles i comunitaris. Es preveu instal·lar punts de connexió que facilitin la gestió del servei i el manteniment. L’alcaldessa, Eva Serra, ha destacat que «el projecte és prioritari per l’Ajuntament perquè l’abastament d’aigua és un servei bàsic que han de tenir tots els nuclis, també aquells amb poca població». Serra ha afegit que «garantir el servei d’aigua és essencial per la vida quotidiana dels veïns i també per al desenvolupament del nucli».
El projecte també inclou mesures de coordinació amb municipis veïns, especialment amb Casserres, per assegurar que la captació i distribució d’aigua sigui suficient i estable. Aquesta coordinació inclou la planificació de cabals, la regulació de pressions i la integració de comptadors digitals per monitoritzar el consum.
L’Ajuntament de Puig‑reig ha estat realitzant treballs previs, com la revisió i renovació de la xarxa municipal de canonades i la instal·lació de comptadors digitals. Aquestes actuacions permeten assegurar que la infraestructura existent pugui absorbir la nova demanda sense afectar altres punts del municipi. Els veïns han mantingut un seguiment de la gestió municipal i han participat en reunions informatives per conèixer el calendari d’obres i el procés de connexió a la xarxa. L’Ajuntament compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona a través d’un programa sectorial per projectes de xarxes d’aigua i, alhora, el consistori mirarà d’acollir-se a una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest punt, l’alcaldessa ha anunciat que una vegada quedi connectat Fonollet amb la xarxa municipal d’aigua, el pròxim repte de l’Ajuntament és fer el mateix amb el nucli de Murulls aprofitant aquesta subvenció de l’ACA. El projecte inclou la casa de Murulls així com les cases del seu entorn, que ara s’abasteixen amb pous propis. n
