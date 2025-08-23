Apareix un obús de la Guerra Civil amb càrrega explosiva prop del Càmping Gironella
La granada va ser localitzada per casualitat dijous per un veí que caminava per la zona
Els Mossos d'Esquadra tenen custodiat i pendent de neutralitzar un obús de la Guerra Civil amb càrrega explosiva que va ser trobat casualment per un veí mentre passejava prop del Càmping Gironella, segons que han informat aquest dissabte fonts del cos policial.
Es tracta d'una granada de morter Valero Ecia 81, que es troba en bon estat i que Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (TEDAX-NRBQ) tenen guardat per fer-lo esclatar en una zona segura i habilitada. Fonts dels Mossos han explicat que la granada va ser localitzada dijous cap a les 5.10 h de la tarda a Gironella per un veí que caminava per una zona situada aproximadament a un quilòmetre de distància del càmping d'aquesta localitat, que s'ubica lluny del nucli urbà, entre Cal Bassacs i Viladomiu Nou. Ni els Mossos ni l'alcalde de Gironella, David Font, tenen constància que aquest sigui un indret especialment procliu a la presència d'artefactes d'aquest tipus.
Durant tots aquests anys la granada va romandre amagat sota terra, i tot apunta que ara hauria sortit a la superfície per la remoguda de terres a causa de les últimes pluges. Tan bon punt va ser localitzada, un equip del TEDAX la va recollir.
