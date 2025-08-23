Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
Hi haurà precipitacions especialment intenses al Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa
ACN
Girona
Protecció Civil ha activat l'alerta de pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) davant de la previsió de pluges molt intenses a partir de diumenge a la tarda. Segons ha informat en un comunicat, es preveuen precipitacions al prelitoral central i est que s'aniran desplaçant cap a la Catalunya central, Ponent i els Pirineus. El Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa tindran les pluges més intenses, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. També hi pot haver calamarsades i tempestes amb fortes ratxes de vent. És per això que es recomana evitar desplaçaments, no aparcar ni acostar-se a zones inundables ni travessar cursos d'aigua.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Una baralla en un bar entre pare i fill a Manresa obliga els Mossos a intervenir
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar